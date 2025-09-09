İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe camiasında art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal, son günlerde yaşananlara dair bilgilendirici detaylar paylaştı.

İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇE VE SÜREÇ KRİTİĞİ

"Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde, hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe’mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım."

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ SON KARARI İTALYAN İSİMLE KULLANDI

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ve Aykut Kocaman ile anıldığı dönemde, başkan Ali Koç sürpriz bir tercih yapmış ve Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti.