Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin teknik direktör aradığı süreçte başroldeki isimlerden olan İsmail Kartal, sürpriz bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, an itibarıyla seçim mesajı verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 20:39

camiasında art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü , son günlerde yaşananlara dair bilgilendirici detaylar paylaştı.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇE VE SÜREÇ KRİTİĞİ

"Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde, hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe’mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım."

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ SON KARARI İTALYAN İSİMLE KULLANDI

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ve Aykut Kocaman ile anıldığı dönemde, başkan sürpriz bir tercih yapmış ve Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI NE ZAMAN GELİYOR?
İtalyan teknik adamın, bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jose Mourinho'ya salvo: "Biz kimiz ki!"
Sadettin Saran 'aday olamaz' iddiası sonuçlandı: Fenerbahçe'de kritik karar!
ETİKETLER
#transfer
#ali koç
#ali koç
#teknik direktör
#ismail kartal
#ismail kartal
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.