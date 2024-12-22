Süper Lig'de devre arası ne zaman? Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kaldı

22 Aralık 2024 17:46 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 18:11

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısının bitmesine sayılı günler kaldı. Taraftarlar tarafından devre arasının ne zaman olacağı ve ara transfer döneminin başlayacağı tarih merak ediliyor. Süper Lig'de ilk yarı 23 Aralık 2024'te oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine sayılı günler kala şampiyonluk yarışında işler kızışmaya başladı.

Ligde namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray 44 puan ile birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 36 puanla hemen arkasından geliyor.

Beşiktaş ise son dönemlerde aldığı mağlubiyetlerin ardından 26 puan toplayarak 6. sıraya geriledi.

Taraftarlar tarafından Süper Lig'de devre arası ne zaman ve transfer döneminin başlayacağı merak ediliyor.

SÜPER LİG'DE DEVRE ARASI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayan Süper Lig'in ilk yarısı yarın (23 Aralık 2024) oynanacak son karşılaşmaların ardından sona erecek.

İkinci yarı ise açıklanan takvime göre 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk yarının sona ermesinin ardından ara transfer dönemi ise 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Transferler Süper Lig'de 11 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

Takımların bu dönemde eksiklerini tamamlamak ve kadrolarını güçlendirmek için 32 günlük zamanları olacak.