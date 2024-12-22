Süper Lig'de gol krallığı sıralaması güncellendi! Ligin İlk yarısında en çok gol atan futbolcuların listesi

22 Aralık 2024 18:28 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 18:53

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın ardından ilk yarı sona erecek. Karşılaşmaların neredeyse tamamının oynanmasının ardından Süper Lig'de gol kralı olan isim gündem oldu. Güncel verilere göre Süper Lig'de en çok golü Başakşehir'den Piatek ile Banza attı. Ciro Immobile, Edin Dzeko ve Victor Osimhen'in kaç golü var sorusunun cevabı da taraftarlar tarafından araştırılıyor.

9 Ağustos 2024 tarihinde başlayan 2024-2025 Süper Lig sezonunun ilk yarısının bitmesine bir gün kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk yarıda oynayacakları bütün karşılaşmaları tamamlarken Trabzonspor ile Başakşehir'in ise bir maçı bulunuyor.

Taraftarlar tarafından ilk yarının bitmesine sayılı günler kala Süper Lig'de gol krallı olan isim merak edilmeye başlandı.

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞI SIRALAMASI, BİRİNCİ KİM?

2024-2025 Süper Lig sezonunun ilk yarısında en çok golü Başakşehir forması giyen Paitek ile Trabzonspor'da oynayan Simon Banza attı.

Hem Trabzonspor hem de Başakşehir henüz ilk yarının son karşılaşmalarını da oynamadı.

Eğer son maçlarda iki futbolcudan biri gol atarsa diğerinin önüne geçmiş olacak ve gol krallığında tek başına zirveye yükselecek.

Süper Lig gol krallığı sıralaması şöyle:

SIRALAMA FUTBOLCU TAKIM GOL 1 Krzystof Piatek Başakşehir 10 1 Simon Banza Trabzonspor 10 3 Ciro Immobile Beşiktaş 9 3 Edin Dzeko Fenerbahçe 9 3 Victor Osimhen Galatasaray 9

CİRO IMMOBİLE, EDİN DZEKO, VİCTOR OSİMHEN'İN KAÇ GOLÜ VAR?

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dizeko bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig dahil olmak üzere toplam 26 karşılaşmaya çıktı. Dzeko bu karşılaşmalarda 1531 dakika süre alarak 14 gol attı.

Beşiktaş'ın sezon başı transfer ettiği Ciro Immobile ise Avrupa Ligi, Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da 20 maça çıktı ve toplam 1525 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda Immobile toplam 13 gol attı.

Dünyanın en değerli forvetleri arasında yer alan ve bu sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ise Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıktı ve 1090 dakika süre aldı. Bu sürede Victor Osimhen 12 gol attı.