Süper Lig'de milli ara 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında olacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Eylül 2024 15:58 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:07

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının başlamasına sayılı günler kala milli ara ne zaman sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e bir hafta ara verilecek.

A Milli Futbol Takımı​, UEFA Uluslar B Ligi​ 4. Grup mücadeleleri kapsamında Karadağ​ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milli maçlar ekim ayında oynanacak. Milli maçlar nedeniyle de Trendyol Süper Lig'e ara verilecek. Taraftarlar tarafından milli ara ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. MİLLİ ARA NE ZAMAN 2024? A Milli Futbol Takım'ın Karadağ karşılaşması 11 Ekim, İzlanda karşılaşması ise 14 Ekim tarihinde oynanacak. Bu karşılaşmalar nedeniyle Süper Lig'de 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında milli ara verilecek. Milli ara öncesinde son maç ise Galatasaray-Alanyaspor ve Gaziantep FK-Beşiktaş arasında 6 Ekim tarihinde oynanacak. A Milli Takım'ın maçlarının ardından Trendyol Süper Lig 19 Ekim tarihinde tekrardan dokuzuncu haftasıyla birlikte kaldığı yerden devam edecek. İlgili Haberler Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim'de oynanacak Türkiye Karadağ maç biletlerinin önümüzdeki hafta satışa çıkması bekleniyor