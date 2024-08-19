Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ve Samsunspor arasında oynanacak maç ertelendi

19 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:27

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında RAMS Başakşehir FK ve Samsunspor karşı karşıya gelecekti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Taraftarlar tarafından maçın neden ertelendiği ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI YOK MU?

Başakşehir ve Samsunspor arasında 18 Ağustos tarihinde oynanacak olan Süper Lig karşılaşması TFF tarafından açıklanan bilgilere göre ertelendi.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Başakşehir-Samsunspor karşılaşması UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşması nedeniyle ertelendi.

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına geçmeden önceki son maç olması nedeniyle bu karar alındı.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başakşehir ve Samsunspor arasında oynanacak olan karşılaşma aktarılan bilgilere göre 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Karşılaşmanın tam olarak ne zaman oynanacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.