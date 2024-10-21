Suphi Tekniker kimdir? Şehir Tiyatroları hayatını kaybettiğini duyurdu

21 Ekim 2024 09:45 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 09:53

10 Ocak 1940 yılında Mersin'de dünyaya gelen Suphi Tekniker'in vefat haberi bugün duyuruldu. Oyuncu ve senarist olan Tekniker'in ölüm haberi sonrasında oynadığı dizi ve filmler de yeniden gündeme geldi.

İstanbul Şehir Tiyatroları'na giriş yaparken kariyerine başlayan Tekniker birçok projede bulundu. Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirirken senaristliği de oldukça beğeni topladı.

20 Ekim günü gelen vefat haberi sonrasında ise kaç yaşında ve aslen nereli olduğu da merak edildi.

SUPHİ TEKNİKER KİMDİR?

10 Ocak 1940 tarihinde Mersin'de doğan isim 20 Ekim 2024 yılında İstanbul'da vefat etti.

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, senaryo yazarı olan Tekniker, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu.

Saim Alpago'nun yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları'na girerek kariyerinde büyük değişiklik yaptı. 1960 yılında Cici Kâtibem filmi ile oyunculuğa başlayan isim 1975 senesinden itibaren birçok filmin senaryosunu yazdı.

SUPHİ TEKNİKER FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Oyuncu ve senarist Tekniker'in oynadığı dizi ve filmler arasında 1960: Cici Katibem, 1963: Büyük Yemin, 1963: Kızlar Büyüdü, 1963: Maceralar Kralı, 1963: Zehir Hafiye, 1964: İstanbul'un Kızları, 1964: Sen Vur Ben Kırayım, 1964: Yılların Ardından, 1965: Cici Kızlar, 1965: Hüseyin Baradan Çekilin Aradan, 1965: Kolla Kendini Bebek, 1965: Şıngırdak Melahat, 1965: Taşralı Amca, 1966: Kaldırım Meleği, 1966: Karakolda Ayna Var, 1966: Kenar Mahalle, 1966: Şeref Kavgası, 1966: Sokak Kızı, 1966: Vatan Kurtaran Aslan, 1967: Demir Kapı, 1967: Elveda, 1967: Kadın Düşmanı, 1967: Kara Davut, 1967: Utanç Kapıları

1967: Yaşlı Gözler, 1968: İngiliz Kemal, 1968: Öldürmek Hakkımdır, 1969: Kanlı Aşk, 1970: Kadın Satılmaz, 1970: Meçhul Kadın, 1970: Tarkan: Gümüş Eyer, 1971: Beyoğlu Güzeli, 1971: İntikam Kartalları, 1971: Mavi Boncuk Lassi, 1971: Üç Kızgın Cengaver, 1972: Feryat, 1972: Karaoğlan Geliyor, 1972: Katerina 72, 1972: Kopuk, 1972: Oğlum İçin, 1972: Oğlum, 1972: Tatlı Dillim, 1972: Vukuat Var, 1972: Yumurcak Küçük Şahit, 1973: Ezo Gelin, 1973: Toprak Ana, 1974: Talihsiz Yavrum, 1976: Şoför, 1977: Bir Tanem, 1980: Durdurun Dünyayı, 2006: Binbir Gece yer alıyor.