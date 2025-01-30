Süresiz nafaka kalkıyor mu? Meclis’e geliyor

30 Ocak 2025 19:02 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 19:03

Süresiz nafaka kalkıyor iddiaları süresiz nafaka ile ilgili son dakika haberlerinin ardından gündem olmaya devam ediyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, süresiz nafaka uygulamasının yerini evlilik süresine göre belirlenecek nafaka süresi alacak. AK Parti, bu konuda çalışmalara başladı ve nafaka sürelerini evlilik süresiyle sınırlamayı planlıyor. Nafakası sona eren kadınlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım verilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş kapsamlı reformlar yapılacağını belirtmişti. Bu düzenleme, yargı paketlerinden birinde yer alacak ancak 10. Yargı Paketi içinde olmayacak.

AK Parti, süresiz nafaka uygulamasını değiştirmek için yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Evlilik süresine göre nafaka verilmesi planlanırken, nafakası sona eren kadınlara sosyal yardım yapılması düşünülüyor.

SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU?

Süresiz nafaka uygulaması, AK Parti'nin yeni çalışmalarıyla değişime uğrayacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan bu değişiklik, evlilik süresine göre nafaka sürelerinin belirlenmesini içeriyor.

Örneğin, 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5-6 yıl evli kalanlara ise 7 yıl nafaka verilmesi gündemde. Bu düzenleme ile Yargıtay içtihatlarına dayanan süresiz nafaka uygulamasını değiştirilecek ve nafaka süreleri somutlaştırılacak.

AK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, bu uygulamanın Yargıtay içtihatlarıyla yürütüldüğünü vurguladı. Özellikle kısa süreli evliliklerde, genç bireylerin yeniden evlenme veya ekonomik sorunlarla karşılaşma riskini azaltmak için bu değişikliğin gerekli olduğu belirtildi. Ayrıca, çalışabilecek durumda olup da nafaka aldığı için çalışmayan kişilerin durumu da göz önünde bulunduruluyor.

SÜRESİZ NAFAKA SON DAKİKA! KALKTI MI, NASIL OLACAK?

Süresiz nafaka uygulaması henüz kaldırılmadı, ancak yeni düzenlemelerle sınırlandırılması planlanıyor. Nafaka sürelerinin evlilik süresine göre belirlenmesi, hem kadınların hem de erkeklerin mağduriyetini önlemeyi amaçlıyor. Nafaka süresinin sınırlanması, özellikle çok kısa süreli evlilikler için önemli bir düzenleme olacak. Bu değişiklik, yargı paketlerinden birinde yer alacak, ancak kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi içinde yer almayacak.

AK Parti'nin çalışmaları, nafaka alan kişilerin haklarını korurken, bu hakkın kötüye kullanımını önlemeyi de hedefliyor. Nafakası sona eren kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmayan ve ekonomik ihtiyacı olan kişilere sosyal yardım sağlamayı planlıyor. Bu bağlamda, Bakanlık, kimlerin bu yardımlardan faydalanacağını belirlemek için etki analizi çalışmalarına başladı.

SÜRESİZ NAFAKA MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Süresiz nafaka düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceği konusunda kesin bir tarih belirtilmedi, ancak çalışmaların tamamlanmasının ardından yargı paketlerinden birinde yer alması bekleniyor. Hazırlanacak teklifte nafaka uygulaması için belirli bir çerçeve ve sınır getirilecek. Bu düzenleme, reform paketlerinin bir parçası olarak değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda, aile mahkemeleri ve yargılama usullerine dair geniş kapsamlı reformlar planlandığından, bu düzenlemenin de bu reform paketleri içinde ele alınacağı anlaşılmaktadır. Ancak, bu reformun hangi yargı paketine dahil edileceği henüz netleşmedi.

SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Süresiz nafaka düzenlemesinin ne zaman çıkacağına dair kesin bir tarih belirlenmemiştir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, bu düzenleme yargı paketlerinden birine dahil edilecek ve Meclis'e sunulacak. Ancak, mevcut bilgilere göre, bu düzenleme 10. Yargı Paketi içinde yer almayacak.

AK Parti'nin bu konudaki çalışmaları devam ederken, nafaka sürelerinin evlilik süresine göre sınırlandırılması ve nafakası sona eren kadınlara sosyal yardım yapılması gibi detaylar netleştirilmekte. Bu düzenleme, hem kadınların hem de erkeklerin mağduriyetini önlemek amacıyla titizlikle hazırlanıyor.

SÜRESİZ NAFAKA KALKTI MI?

Süresiz nafaka henüz kalkmadı, ancak evlilik süresine göre nafaka süresi belirlenmesi planlanıyor.

NAFAKA SÜRESİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Nafaka süresi, evlilik süresine göre belirlenecek; örneğin, 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5-6 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi düşünülüyor.

NAFAKA SÜRESİ SONA EREN KADINLARA NE OLACAK?

Nafakası sona eren, çalışmayan ve ekonomik ihtiyacı olan kadınlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım yapılması planlanıyor.

SÜRESİZ NAFAKA MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceği belirli değil, çalışmalar tamamlandıktan sonra bir yargı paketi içinde sunulacak.