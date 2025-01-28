UTTS kayıt süresi uzatıldı mı? Sürücüler için kritik bilgiler!

28 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:44

Ocak ayının sonlarına yaklaşırken, UTTS kaydı için sürücülerin aklındaki en büyük soru, "UTTS uzatıldı mı?" Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemelerle, taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri için önemli tarihler belirlendi. Peki, UTTS kaydı nasıl yapılır ve yeni son tarih nedir? İşte bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), Türkiye’deki taşıtların ve akaryakıt istasyonlarının izlenebilirliğini artırmak amacıyla hayata geçirilmiş bir sistemdir. 2023 yılı içerisinde, UTTS kaydının 31 Aralık 2023 tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. Ancak sürücülerin ve işletmecilerin bu süreçte yaşadığı belirsizlikler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yeni bir düzenlemeyle giderildi.

UTTS KAYIT SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Son Kayıt Tarihi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, UTTS kaydı için son tarihi 31 Aralık 2024 olarak uzattı. Bu, hem taşıt sahipleri hem de akaryakıt istasyonu işletmecileri için önemli bir fırsat sunuyor.

Zorunlu Donanım: Sisteme kayıt yaptıracak olan taşıt sahiplerinin, taşıtlarına ve akaryakıt istasyonlarına gerekli donanımları taktırması zorunlu. Bu donanımlar, izlenebilirlik ve güvenlik açısından kritik bir öneme sahip.

UTTS KAYIT NASIL YAPILIR?

GİB Portalı: Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden UTTS kaydı yapabilirler. Gerekli Belgeler: Kayıt işlemi için gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması önemlidir. Bu belgeler, taşıtın ruhsatı, işletme lisansı gibi resmi evrakları içermektedir. Donanım Tedariki: Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, gerekli donanımların temin edilmesi ve montajı gerçekleştirilmelidir.

UTTS kayıt süresinin uzatılması, taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri için büyük bir avantaj sağlıyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak kayıtlar ile birlikte, sistemin sunduğu avantajlardan faydalanmak mümkün olacak. Sürücülerin bu fırsatı kaçırmamaları ve gerekli işlemleri en kısa sürede tamamlamaları öneriliyor. UTTS kaydı sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda güvenliğinizi artıracak bir adım olarak görülüyor.