 Berrak Arıcan Baş

Rus keşif uçağı yakayı ele verdi, Polonya jetleri engel için havalandı

Rus keşif uçağı İL-20, Baltık Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirirken Polonya jetleri havalandı. Uluslararası hava sahasında iletişim sistemi kapalı ilerleyen Rus uçağı, Polonya jetleri tarafından engellendi.

IHA
29.10.2025
29.10.2025
Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, Polonya Hava Kuvvetlerine ait 21 adet MiG-29 savaş uçağının dün Baltık Denizi üzerinde Rus İL-20 uçağını engellediğini bildirdi.

Harekat Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "28 Ekim 2025 tarihinde Polonya Hava Kuvvetlerine bağlı iki MiG-29 savaş uçağı, Baltık Denizi üzerinde uçan Rusya Federasyonu'na bağlı uçağı başarı bir şekilde engellemiş, görsel kimlik tespitini yapmış ve sorumluluk alanından çıkarılmasına eskortluk etmiştir" denildi.

Rus keşif uçağı yakayı ele verdi, Polonya jetleri engel için havalandı

İLETİŞİM SİSTEMİ KAPALI UÇUYORDU

Uluslararası hava sahasında önceden uçuş planı sunmadan transponderi (iletişim sistemi) kapalı şekilde uçtuğu belirtilen Rus uçağının, Polonya hava sahasını ihlal etmediği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Polonya Silahlı Kuvvetlerinin, Polonya hava sahasının egemenliğini korumaya ve her türlü tehdide karşılık vermeye her zaman hazır olduğu belirtildi.

Rus keşif uçağı yakayı ele verdi, Polonya jetleri engel için havalandı
