Rusya tehdidi harekete geçirdi: İsviçre nükleer sığınaklarını yeniliyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından harekete geçen Avrupa ülkelerine İsviçre de katıldı. 9 milyon nüfuslu ülkede özel mülklerde ve kamuya açık alanlardaki sığınaklar yenileniyor. 2026'da başlatılacak bir programla 200 büyük sığınak, 276 milyon dolarlık harcamayla 15 yılda yenilenecek.
İsviçre ordusu da savunma tesislerinin nasıl modernize edilebileceğini araştırıyor. Şirketler ve girişimler bu konudaki fikirlerini bu ay sunacak.
1960'lardan beri belediyeler belirli boyutun üzerindeki ev ve konutlarda da sığınak yapılmasını zorunlu tutuyor. Ukrayna savaşıyla yeniden gündeme gelen nükleer savaş tehdidi, İsviçre'de 70 yıl önce inşa edilen sığınaklara ilgiyi artırdı.
AFP'nin haberine göre, sığınak firmaları, son yıllarda işlerinin arttığını belirtiyor.
Şu ana dek sığınaklar Çernobil faciasında bile kullanılmadı. Yasaya göre sığınakların, acil durum ilanından itibaren 5 gün içinde yerleşmeye hazır hale getirilebilmesi gerekiyor.