Pizza Hut 68 restoranı kapatacak! 1.200 kişinin işine son verilecek

Birleşik Krallık genelinde faaliyet gösteren Pizza Hut, ekonomik zorluklar ve artan maliyetler nedeniyle 68 restoranı ile 11 teslimat noktasını kapatma kararı aldı. Türkiye genelindeki 283 KFC ve 254 Pizza Hut olmak üzere toplam 537 şube, sene başında faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.
Pizza Hut, Birleşik Krallık genelinde 68 restoran ve 11 teslimat noktasını kapatma kararı aldı. Brighton, Hull, Leeds ve Edinburgh gibi şehirlerdeki şubelerin kapanmasıyla yaklaşık bin 210 kişi işten çıkarılacak. Şirket, artan maliyetler ve vergi yükümlülüklerinin nakit akışını zorladığını açıkladı.
Restoranların işletmesini yürüten DC London Pie Limited için pazartesi günü iflas yöneticileri atanırken, küresel marka sahibi Yum! Brands, ülkedeki kalan 64 restoranı ve 1.276 çalışanı korumak için devreye girdi.
Pizza Hut, aile dostu menüsü ve salata barlarıyla tanınmasına rağmen, son yıllarda yüksek maliyetler ve zorlu ticaret koşulları nedeniyle Birleşik Krallık’ta finansal sıkıntılar yaşamıştı. Şirket, geçen yıl iflas yönetimi sürecine girmişti.
Yum!Brands, Ocak 2025’te Türkiye’deki master franchise ortağı İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Bu fesih kararı sonrasında Türkiye genelindeki 283 KFC ve 254 Pizza Hut olmak üzere toplam 537 şube, geçici olarak faaliyetlerini durdurdu.
Süreç içinde KFC restoranlarının bazıları, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding’e devredildi. Öte yandan Pizza Hut restoranlarına alıcı bulunamayınca marka, Türkiye pazarından tamamen çekilmek zorunda kaldı.