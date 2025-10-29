Pizza Hut 68 restoranı kapatacak! 1.200 kişinin işine son verilecek

TÜRKİYE'DE NE OLMUŞTU?

Yum!Brands, Ocak 2025’te Türkiye’deki master franchise ortağı İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Bu fesih kararı sonrasında Türkiye genelindeki 283 KFC ve 254 Pizza Hut olmak üzere toplam 537 şube, geçici olarak faaliyetlerini durdurdu.

Süreç içinde KFC restoranlarının bazıları, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding’e devredildi. Öte yandan Pizza Hut restoranlarına alıcı bulunamayınca marka, Türkiye pazarından tamamen çekilmek zorunda kaldı.