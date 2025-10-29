Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Pizza Hut 68 restoranı kapatacak! 1.200 kişinin işine son verilecek

Ekim 29, 2025 15:46
1
Pizza Hut 68 restoranı kapatacak! 1.200 kişinin işine son verilecek

Birleşik Krallık genelinde faaliyet gösteren Pizza Hut, ekonomik zorluklar ve artan maliyetler nedeniyle 68 restoranı ile 11 teslimat noktasını kapatma kararı aldı. Türkiye genelindeki 283 KFC ve 254 Pizza Hut olmak üzere toplam 537 şube, sene başında faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu. 

2

Pizza Hut, Birleşik Krallık genelinde 68 restoran ve 11 teslimat noktasını kapatma kararı aldı. Brighton, Hull, Leeds ve Edinburgh gibi şehirlerdeki şubelerin kapanmasıyla yaklaşık bin 210 kişi işten çıkarılacak. Şirket, artan maliyetler ve vergi yükümlülüklerinin nakit akışını zorladığını açıkladı.

3

Restoranların işletmesini yürüten DC London Pie Limited için pazartesi günü iflas yöneticileri atanırken, küresel marka sahibi Yum! Brands, ülkedeki kalan 64 restoranı ve 1.276 çalışanı korumak için devreye girdi.

 

4

Pizza Hut, aile dostu menüsü ve salata barlarıyla tanınmasına rağmen, son yıllarda yüksek maliyetler ve zorlu ticaret koşulları nedeniyle Birleşik Krallık’ta finansal sıkıntılar yaşamıştı. Şirket, geçen yıl iflas yönetimi sürecine girmişti.

5

TÜRKİYE'DE NE OLMUŞTU?

Yum!Brands, Ocak 2025’te Türkiye’deki master franchise ortağı İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Bu fesih kararı sonrasında Türkiye genelindeki 283 KFC ve 254 Pizza Hut olmak üzere toplam 537 şube, geçici olarak faaliyetlerini durdurdu.

Süreç içinde KFC restoranlarının bazıları, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding’e devredildi. Öte yandan Pizza Hut restoranlarına alıcı bulunamayınca marka, Türkiye pazarından tamamen çekilmek zorunda kaldı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.