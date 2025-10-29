Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı ne zaman ayın kaçında?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Güz Yarıyılı vize takvimi açıklandı.

AÖF öğrencileri başvuru süreçlerini ilan edilen tarihlerde tamamlayacak.

Öte yandan Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri de 22 Ekim’e kadar bitirilecek.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Ders Ekle/Sil sekmesinden 22 Ekim 2025 tarihi saat 22.00’ye kadar, ödeme adımı ise aynı gün saat 22.30’a kadar yapılabilecek.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav tarihleri yayımlanan akademik takvim ile netleşti.

Buna göre AÖF güz dönemi vize sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.