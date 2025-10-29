Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı ne zaman ayın kaçında?

AÖF güz dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı ve Anadolu Üniversitesi 2025-2026 vize sınav takvimi, öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı ne zaman ayın kaçında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 15:41

Güz Yarıyılı takvimi açıklandı.

AÖF öğrencileri başvuru süreçlerini ilan edilen tarihlerde tamamlayacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı ne zaman ayın kaçında?

Öte yandan Güz Dönemi işlemleri de 22 Ekim’e kadar bitirilecek.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Ders Ekle/Sil sekmesinden 22 Ekim 2025 tarihi saat 22.00’ye kadar, ödeme adımı ise aynı gün saat 22.30’a kadar yapılabilecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı ne zaman ayın kaçında?

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav tarihleri yayımlanan akademik ile netleşti.

Buna göre AÖF güz dönemi vize sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#vize
#Anadolu Üniversitesi
#takvim
#aöf
#kayıt yenileme
#açıköğretim fakültesi
#Sınav G Irş Yerleri
#Aktüel
