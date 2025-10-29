Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi sürpriz gelişme! Okan Buruk'a Singo'dan özel istek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de bu hafta evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Sarı kırmızılı ekipte, derbi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Wilfried Singo’dan Okan Buruk’a sürpriz bir talep geldi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi sürpriz gelişme! Okan Buruk'a Singo'dan özel istek
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 15:40

Trendyol 'in 10. haftasında Göztepe'yi mağlup eden , ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü , Trabzonspor'a karşı sahaya süreceği ilk 11 için çeşitli ihtimaller üzerinde durmaya devam ediyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi sürpriz gelişme! Okan Buruk'a Singo'dan özel istek

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor ile RAMS Park'ta karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kart cezalısı olan Davinson Sanchez'in derbide oynayamayacak olması teknik ekibi bir hayli düşündürüyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi sürpriz gelişme! Okan Buruk'a Singo'dan özel istek

SİNGO'DAN OKAN HOCA'YA ÖZEL İSTEK!

Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Wilfried Singo'dan özel bir istek geldi. TRT Spor'da yer alan habere göre 24 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşısında süre bulmak istediği öğrenildi.

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi sürpriz gelişme! Okan Buruk'a Singo'dan özel istek

Okan Buruk'a iletilen durumdan sonra, sağlık ekibine haber verildi. Buruk, sağlık ekibinden gelecek rapora göre oyuncu ile yeniden görüşecek.

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi sürpriz gelişme! Okan Buruk'a Singo'dan özel istek

İLKAY GÜNDOĞAN 4 HAFTA YOK!

Bodo/Glimt maçı öncesindeki son taktik antrenmanda sakatlanan ve arkada adalesinden problem yaşayan 'ın ise 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Tecrübeli futbolcunun, bu süreçte ligde Trabzonspor ve Kocaelispor mücadelelerini; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Ajax maçını kaçırması durumunda bir değişiklik olmadığı bilgisi geldi.

ETİKETLER
#Futbol
#ilkay gündoğan
#galatasaray
#trabzonspor
#süper lig
#okan buruk
#Wilfried Singo
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.