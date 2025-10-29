Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi sürpriz gelişme! Okan Buruk'a Singo'dan özel istek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a karşı sahaya süreceği ilk 11 için çeşitli ihtimaller üzerinde durmaya devam ediyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor ile RAMS Park'ta karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kart cezalısı olan Davinson Sanchez'in derbide oynayamayacak olması teknik ekibi bir hayli düşündürüyor.

SİNGO'DAN OKAN HOCA'YA ÖZEL İSTEK!

Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Wilfried Singo'dan özel bir istek geldi. TRT Spor'da yer alan habere göre 24 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşısında süre bulmak istediği öğrenildi.

Okan Buruk'a iletilen durumdan sonra, sağlık ekibine haber verildi. Buruk, sağlık ekibinden gelecek rapora göre oyuncu ile yeniden görüşecek.

İLKAY GÜNDOĞAN 4 HAFTA YOK!

Bodo/Glimt maçı öncesindeki son taktik antrenmanda sakatlanan ve arkada adalesinden problem yaşayan İlkay Gündoğan'ın ise 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Tecrübeli futbolcunun, bu süreçte ligde Trabzonspor ve Kocaelispor mücadelelerini; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Ajax maçını kaçırması durumunda bir değişiklik olmadığı bilgisi geldi.