Türkiye Kupası'nda sürpriz skor! Süper Lig takımını böyle elediler

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanan Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'de başladı. Karşılaşma sonucu futbol severleri şaşkına çevirdi.

KASIMPAŞA'YI ELEDİLER

Karşılaşmaya genç oyuncularıyla çıkan Kasımpaşa ekibi ilk golünü 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden ile skor tabelasına kaydetti. İlk golün ardından ise Kahta 02 Spor atağa geçti. Sırasıyla, 20, 41 ve 90+3'te gole ulaşan Bölgesel Amatör Lig takımı Kasımpaşa'yı turnuvadan eleyerek bir üst tura geçti.