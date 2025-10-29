Icardi Galatasaray'dan gidiyor! Menajerinden taraftarı üzecek açıklama!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray'da sezon sonu kontratı bitecek olan Mauro Icardi hakkında menajeri Pino'dan ilginç açıklama geldi. İtalyan basınına konuşan Pino, Galatasaray'ın sözleşme yenileme konusunda kendileriyle bir iletişime geçmediğini açıkladı.
Avrupa ve Avrupa dışından önemli teklifler aldıklarını açıklayan menajer Pino "Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar alma konusunda daha özgür hissedeceğiz" şeklinde konuştu.
Icardi ile kontrat yenilenmemesi halinde yıldız golcünün ocak ayında dilediği kulüple ön sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.