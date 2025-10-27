Menü Kapat
22°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu kim? Icardi, Osimhen kaç gol attı?

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında oynadığı Göztepe maçının ardından Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. Icardi yaptığı açıklamada Galatasaray tarihinin en çok gol atan futbolcusu olmayı istediğini belirtti. Icardi'nin açıklamalarının ardından ise Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusunun kim olduğu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Icardi, Osimhen'in kaç gol attığı da merak ediliyor.

Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu kim? Icardi, Osimhen kaç gol attı?
Trendyol 'in 2024-2025 sezonunun 10. haftası kapsamında - maçı oynandı. Karşılaşmadan Galatasaray 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların kaptanı açıklamalarda bulundu.

Icardi açıklamasında "Çok mutluyum. Forvet olarak gol atınca mutlu oluyorum. Fazla zaman almadığım bir dönemdeyim ama goller atmak, gol krallığı için mücadele etmek önemli. Eleştirileri görüyorum ama işime odaklanıyorum. Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak hedefim. İşimi yapmaya devam edeceğim. Ancak, en önemlisi takımın kazanmasının olduğu bilincindeyim." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin açıklamasının ardından taraftarlar Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu kim, Icardi kaç gol attı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu kim? Icardi, Osimhen kaç gol attı?

GALATASARAY TARİHİNİN EN ÇOK GOL ATAN YABANCI FUTBOLCUSU KİM?

Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu 72 golle 'dir. 10 numara pozisyonunda oynayan Romanyalı futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı 192 maçta her 208 dakika bir fileleri havalandırdı.

Galatasaray tarihinin en çok gol atan 5 yabancı futbolcusu ise şöyle:

  1. Gheorghe Hagi - 72
  2. Mauro Icardi - 67
  3. Milan Baros - 61
  4. Bafetimbi Gomis - 51
  5. Wesley Sneijder - 45
Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu kim? Icardi, Osimhen kaç gol attı?

ICARDİ KAÇ GOL ATTI?

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, Süper Lig'de 57 tane olmak üzere toplam 67 kere fileleri havalandırdı. Mauro Icardi güncel olarak Galatasaray tarihinin en çok gol atan 2. yabancı oyuncusu olarak yer alıyor. Galatasaray kariyeri boyunca 99 maça çıkan Mauro Icardi her 112 dakikada bir gol fileleri havalandırdı. Türk oyuncular da dahil edildiğinde ise Icardi 67 golle 8. sırada bulunuyor.

Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu kim? Icardi, Osimhen kaç gol attı?

OSİMHEN GALATASARAY'DA KAÇ GOL ATTI?

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı, bu sezon ise bonservisini aldığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 43 kere fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla 50 maça çıkan Victor Osimhen 88 dakika bir gol attı.

