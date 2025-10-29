Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Toyota Corolla elektrikleniyor: İşte dünyanın en çok satan arabasının yeni hali

Toyota, Japonya Mobilite Fuarı'nda, dünyanın en çok satan otomobili Corolla'nın ilk kez tamamen elektrikli bir versiyonunu içeren yeni bir konseptini tanıttı..

Toyota uzun süredir konusundaki ihtiyatlı duruşuyla biliniyordu. Şirket, tek bir yola odaklanmak yerine, hibritler, hidrojen, daha verimli benzinli motorlar ve elektriklileri kapsayan "çok yollu bir yaklaşımı" savunuyordu.

Ancak Japonya merkezli devi, dünyanın en çok satan aracı olan modelinin geleceğiyle ilgili ezber bozan bir konsepti gün yüzüne çıkardı.

Toyota Corolla elektrikleniyor: İşte dünyanın en çok satan arabasının yeni hali

Japonya Mobilite Fuarı'nda tanıtılan Toyota Corolla Konsepti, sadece benzinli motorun ötesine geçerek güç aktarma organları açısından esnekliğini koruyor. Yeni bir mimari üzerine inşa edilen konsept; hibrit, tamamen elektrikli ve benzinli olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle geliyor.

Toyota CEO'su Koji Sato, aracın alternatif yakıtlarla da çalışabileceğini belirtti.

Toyota Corolla elektrikleniyor: İşte dünyanın en çok satan arabasının yeni hali

"TOYOTA COROLLA HERKESİN ARABASI"

CEO Koji Sato, Corolla'nın her zaman "herkes için bir otomobil" olduğunu vurguladı. Modelin kimliğini korumak için nasıl gelişmesi gerektiği sorusuna yanıt veren Sato şöyle dedi:

"İster bataryalı elektrikli araç, ister plug-in hibrit, hibrit ya da içten yanmalı motor, güç kaynağı ne olursa olsun, herkesin sürmek isteyeceği iyi görünen otomobiller yapalım."

Toyota Corolla elektrikleniyor: İşte dünyanın en çok satan arabasının yeni hali

InsideEVs'e göre Corolla gibi küresel çapta satılan bir otomobil için hibrit, benzinli ve elektrikli seçeneklerini sunan yaklaşım mantıklı olabilir. Araç hatchback'ten crossover'a kadar farklı formlarda ve küçük hibrit veya benzinli motorlarla dünyanın her köşesinde satılıyor.

Elektriklenme hızları ülkeden ülkeye büyük farklılık gösterdiği için Corolla'nın evrensel çekiciliğini koruması adına motor çeşitliliğinde esneklik sunması önem taşıyor.

Toyota Corolla elektrikleniyor: İşte dünyanın en çok satan arabasının yeni hali

ELEKTRİKLİ COROLLA KONSEPTİN DETAYLARI

Yeni modelin tasarım açısından önceki Corolla modellerinden çok daha farklı bir görünümü var. İki tonlu siyah ve gümüş rengiyle şık ama köşeli bir görünüme sahip ve Toyota bZ'yi biraz andırıyor. Ancak ön kısmı daha benzersiz. İnce LED ışıklar ön farları ve ızgara boyunca uzanan yatay çubuğu oluşturuyor.

Toyota Corolla elektrikleniyor: İşte dünyanın en çok satan arabasının yeni hali

Öte yandan otomobilin güç aktarma sistemleri ile ilgili teknik özellikler paylaşılmadı. Fakat beklentiler, hem benzinli hem de elektrikli versiyonların Toyota'nın ultra verimli motorlarıyla destekleneceği yönünde. Yeni nesil Corolla, 2026-2027 tarihlerinde piyasaya sunulabilir.

