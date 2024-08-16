Suriye'de 5.2 büyüklüğündeki deprem Hatay, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi

16 Ağustos 2024 13:33 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 13:45

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre bugün Suriye'de olan depremin büyüklüğü de öğrenildi. Büyük sarsıntı Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de hissedilirken endişeli anlar yaşandı.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 16 AĞUSTOS?

16 Ağustos günü Suriye Hama'da olan 5.2 büyüklüğündeki deprem Hatay, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da da hissedilirken aynı yerde 4.2 büyüklüğünde de deprem oldu.

KİLİS, OSMANİYE, ŞANLIURFA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de hissedilen deprem Suriye Hama'da oldu.

13.15'te 5.2 büyüklüğünde olan sarsıntının ardından 4.2 şiddetinde de deprem oldu.