Survivor 2025 All Star başlayacağı tarih duyuruldu! Tanıtım fragmanı yayınlandı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 16:46 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:31
Meraklıların hevesle beklediği Survivor 2025'in 1 Ocak itibariyle yayınlanacağı duyuruldu. Acun Ilıcalı, All Star ve Gönüllüler kadrolarını da açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, Survivor 2025'in başlama tarihini duyurdu.
Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler takımları da açıklandı.
SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Acun Ilıcalı Survivor 2025'in ilk tanıtım videosunu da yayınladı.
Bununla birlikte Survivor 2025 yeni sezonuyla 1 Ocak 2025'te ekrana gelecek.
SURVİVOR 2025 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor 2025 kadrosunda yer alan isimler şöyle:
- İsmail Balaban Survivor 2021 şampiyonu.
- Serenay Aktaş.
- Barış Murat Yağcı.
- Sema Aydemir.
- Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan.
- Batuhan Karacakaya.
- Geçen sezon yarışmada bileği kırılan Yağmur Banda.
- Ayşe Yüksel.
- 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı.
Gönüllüler kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:
- Milli koşucu Batuhan Gökgöz.
- Milli atlet Tuğba Yeni.
- Adilhan Numan.
- Milli boksör Dilşah Kurt.
- Mevlüt.
- Kübra Avcı.
- Göksu Küçükali.
- MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan.
Sıkça Sorulan Sorular
1 Ocak Çarşamba günü.
Kaynak: TGRT Haber