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Survivor 2025 All Star başlayacağı tarih duyuruldu! Tanıtım fragmanı yayınlandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 16:46 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:31

Meraklıların hevesle beklediği Survivor 2025'in 1 Ocak itibariyle yayınlanacağı duyuruldu. Acun Ilıcalı, All Star ve Gönüllüler kadrolarını da açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, Survivor​ 2025'in başlama tarihini duyurdu.

Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler takımları da açıklandı.

Survivor 2025 All Star başlayacağı tarih duyuruldu! Tanıtım fragmanı yayınlandı - 1. Resim

SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun IlıcalıSurvivor 2025'in ilk tanıtım videosunu da yayınladı.

Bununla birlikte Survivor 2025 yeni sezonuyla 1 Ocak 2025'te ekrana gelecek.

Survivor 2025 All Star başlayacağı tarih duyuruldu! Tanıtım fragmanı yayınlandı - 2. Resim

SURVİVOR 2025 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2025 kadrosunda yer alan isimler şöyle:

  • İsmail Balaban​ Survivor 2021 şampiyonu.
  • Serenay Aktaş.
  • Barış Murat Yağcı.
  • Sema Aydemir.
  • Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan.
  • Batuhan Karacakaya.
  • Geçen sezon yarışmada bileği kırılan Yağmur Banda.
  • Ayşe Yüksel.
  • 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı.

Gönüllüler kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

  • Milli koşucu Batuhan Gökgöz.
  • Milli atlet Tuğba Yeni.
  • Adilhan Numan.
  • Milli boksör Dilşah Kurt.
  • Mevlüt.
  • Kübra Avcı.
  • Göksu Küçükali.
  • MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan.

Sıkça Sorulan Sorular
1 Ocak Çarşamba günü.

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Kaynak: TGRT Haber
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