Survivor Kaan Kazgan kimdir? Acun Ilıcalı 2025 Survivor All Star kadrosunu açıkladı

18 Aralık 2024 14:45 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:06

Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2025 All Star'ın kadrosu açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından gönüllüler takımında yer alan Kaan Kazgan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geldi. Kaan Kazgan 2019 yılında da Survivor'a katılmıştı ancak ana kadroya alınmamıştı.

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'un 2025 All Star kadrosu Acun Ilıcalı tarafından paylaşıldı.

Acun Ilıcalı tarafından yapılan paylaşımın ardından vatandaşlar gönüllüler takımında yer alan Kaan Kazgan'ın kim olduğunu merak etmeye başladı.

SURVİVOR KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 yılında Sakarya'da dünyaya geldi.

Kick boks sporuna küçük yaşlardan beri ilgi duyan Kazgan, 2011 yılında profesyonel MMA dövüşçüsü olmuştur.

Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde etmiştir.

2019 yılında Survivor yarışmasına aday yarışmacı olarak dahil olmuş ancak katılmaya hak kazanamamıştı.

2023 yılında sosyal medya fenomeni Savaş Cebeci ile yaşadığı tartışma sosyal medyada büyük ses getirmişti.

1.70 boyunda ve 56.7 kg ağırlığında olan Kaan Kazgan'ın Instagram'da güncel olarak 292 bin takipçisi bulunuyor.

SURVİVOR 2025 ALL STAR YARIŞMACILARI

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fragmana göre Survivor 2025 All Star'ın yarışmacıları şöyle:

Gönüllüler:

Kaan Kazgan

Göksu Küçükali

Kübra Avcı

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Adilhan Numan

Ünlüler: