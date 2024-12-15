Survivor 2025 kadrosu sosyal medyada gündem oldu! Ünlü isimleri görenler isyan etti

15 Aralık 2024 15:09 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 15:16

Acun Ilıcalı’nın sunduğu merakla beklenen Survivor 2025 sosyal medyada gündem oldu. Tanıtım afişinde yer alan ünlü isimler için binlerce yorum yapıldı. Takipçiler Survivor 2025 kadrosunu beğenmeyince eleştiri yağmuruna tuttu.

Acun Ilıcalı​'nın sunduğu ve tanıtım çekimi yapılan Survivor​ 2025 sosyal medyada tepki görüyor. Paylaşılan tanıtım afişi büyük ilgi görürken bir yandan da eleştirilerin hedefi oldu. Survivor 2025’in kadrosu, her zamanki gibi merakla beklenen isimlerden oluşuyor. Hem ünlü hem de gönüllü yarışmacılar, kıyasıya rekabet için hazırlıklarını tamamladı.

SURVIVOR 2025: İSMAİL BALABAN​, BATUHAN VE DAHASI...

Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya​, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Hikmet yer alıyor.

Survivor 2025 yeni yarışmacıları ise Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan, Kübra Avcı olarak duyuruldu.

SURVIVOR 2025 KADROSU BEĞENİLMEDİ

Survivor 2025 yarışmacıları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kadro diğer yarışmacılarla kıyaslanarak beğeniden uzak kaldı. Sosyal medyada, ''insanlık tarihinin en sıkıcı kırmızı takımı, en kötü kadro, kadro çer çöp'' yorumları dikkat çekti.