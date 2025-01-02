Survivor 2025 Dilşah Kurt kimdir nereli? Survivor 2025 Gönüllüler Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

02 Ocak 2025 00:51 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 00:53

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Dilşah Kurt oldu. Dilşah Kurt’un kariyeri merak konusu oldu.