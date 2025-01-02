Survivor 2025 Dilşah Kurt kimdir nereli? Survivor 2025 Gönüllüler Takımında yarışıyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Ocak 2025 00:51 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 00:53
Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Dilşah Kurt oldu. Dilşah Kurt’un kariyeri merak konusu oldu.
Survivor 2025 yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.
DİLŞAH KURT KİMDİR NERELİ?
Dilşah Kurt Fenerbahçe Spor Kulübü boksörlerindendir.
Dilşah Kurt 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası’nda milli forma altında ringe çıkan 57 kiloda Dilşah Kurt, bronz madalya sahibi olmuştu.
Kurt, Survivor 2025 Gönüllüler takımında mücadele edecek.
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Kaynak: TGRT Haber
Dilşah Kurt'un yarışmaya katılması bu sezonun en eğlenceli yanı olabilir. Umarım iyi performans sergiler ve kazanır.