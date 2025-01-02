Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Survivor 2025 Dilşah Kurt kimdir nereli? Survivor 2025 Gönüllüler Takımında yarışıyor

Survivor 2025 Dilşah Kurt kimdir nereli? Survivor 2025 Gönüllüler Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Ocak 2025 00:51 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 00:53
Survivor 2025 Dilşah Kurt kimdir nereli? Survivor 2025 Gönüllüler Takımında yarışıyor

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Dilşah Kurt oldu. Dilşah Kurt’un kariyeri merak konusu oldu.

Survivor2025​ yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.

Survivor 2025 Dilşah Kurt kimdir nereli? Survivor 2025 Gönüllüler Takımında yarışıyor - 1. Resim

DİLŞAH KURT KİMDİR NERELİ?

Dilşah Kurt Fenerbahçe​ Spor Kulübü boksörlerindendir.

Dilşah Kurt 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks​ Turnuvası’nda milli forma altında ringe çıkan 57 kiloda Dilşah Kurt, bronz madalya sahibi olmuştu.

Kurt, Survivor 2025 Gönüllüler takımında mücadele edecek.

Survivor 2025 Dilşah Kurt kimdir nereli? Survivor 2025 Gönüllüler Takımında yarışıyor - 2. Resim

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
survivor2025Fenerbahçeboks

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe 2 Ocak 2025 00:54

Dilşah Kurt'un yarışmaya katılması bu sezonun en eğlenceli yanı olabilir. Umarım iyi performans sergiler ve kazanır.

Sonraki Haber Yükleniyor...