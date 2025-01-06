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Survivor 2025 hangi günler yayınlanıyor? Nefes kesen mücadeleler yakından takip ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Ocak 2025 23:52 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 00:06
Survivor 2025 hangi günler yayınlanıyor? Nefes kesen mücadeleler yakından takip ediliyor

Survivor 2025’te nefes kesen mücadeleler ilk günden itibaren yakından takip edilirken vatandaşlar Survivor 2025 yayın günleri ve saatlerini merak ediyor.

Survivor2025​ izleyicileri için yayın günleri ve saatleri de kesinlik kazanmış oldu.

Yarışmaları kaçırmadan takip etmek isteyen vatandaşlar Survivor 2025 yayın gün ve saatlerini araştırmaya devam ediyor.

Survivor 2025 hangi günler yayınlanıyor? Nefes kesen mücadeleler yakından takip ediliyor - 1. Resim

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor 2025’in yayınlanan tanıtımında hafta içi her gün TV8 ekranlarında yarışma severlerle buluşacağı bilgisi paylaşıldı.

Survivor 2025’in, ilk bölümünü 1 Ocak 2025'te yayınlanmıştı ve izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.

Survivor 2025 hangi günler yayınlanıyor? Nefes kesen mücadeleler yakından takip ediliyor - 2. Resim

SURVİVOR SAAT​ KAÇTA?

Survivor 2025 hafta içi her gün saat 20:00’da başlıyor.

Yarışmanın bitiş saati ise gece yarısını buluyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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