Survivor 2025 hangi günler yayınlanıyor? Nefes kesen mücadeleler yakından takip ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Ocak 2025 23:52 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 00:06

Survivor 2025’te nefes kesen mücadeleler ilk günden itibaren yakından takip edilirken vatandaşlar Survivor 2025 yayın günleri ve saatlerini merak ediyor.