Efecan Dianzenza kimdir? Survivor All Star 2025 Ünlüler takımına dâhil oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

03 Ocak 2025 19:47 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 20:13

Survivor All Star 2025 Ünlüler takımı kadrosuna katılan isimlerden biri de yedeklerden gelen Efecan Dianzenza oldu. Efecan Dianzenza’nın kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.