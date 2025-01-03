Efecan Dianzenza kimdir? Survivor All Star 2025 Ünlüler takımına dâhil oldu
Survivor All Star 2025 Ünlüler takımı kadrosuna katılan isimlerden biri de yedeklerden gelen Efecan Dianzenza oldu. Efecan Dianzenza’nın kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.
Efecan Dianzenza, Survivor 2025 All Star kadrosunda yedeklerden dâhil olan isimlerden birincisi oldu.
EFECAN DİANZENZA KİMDİR?
Efecan Dianzenza 14 Temmuz 1990 yılında İngiltere’de doğdu.
Evine küçük çapta bir stüdyo kurarak burada birçok şarkı kaydederek, underground müzikler yapmıştır.
Mister İnternational yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.
Daha sonra Model of Models yarışmasında Türkiye birincisi oldu.
Endonezya’da Mister İnternational Yarışmasında dünya 6.’sı oldu.
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Yusuf Yıldız