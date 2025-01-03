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Efecan Dianzenza kimdir? Survivor All Star 2025 Ünlüler takımına dâhil oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 19:47 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 20:13
Efecan Dianzenza kimdir? Survivor All Star 2025 Ünlüler takımına dâhil oldu

Survivor All Star 2025 Ünlüler takımı kadrosuna katılan isimlerden biri de yedeklerden gelen Efecan Dianzenza oldu. Efecan Dianzenza’nın kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.

Efecan Dianzenza, Survivor 2025 All Star kadrosunda yedeklerden dâhil olan isimlerden birincisi oldu.

Efecan Dianzenza kimdir? Survivor All Star 2025 Ünlüler takımına dâhil oldu - 1. Resim

EFECAN DİANZENZA KİMDİR?

Efecan Dianzenza 14 Temmuz 1990 yılında İngiltere’de doğdu.

Evine küçük çapta bir stüdyo kurarak burada birçok şarkı kaydederek, underground müzikler yapmıştır.

Mister İnternational yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

Daha sonra Model of Models yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Endonezya’da Mister İnternational Yarışmasında dünya 6.’sı oldu.

Efecan Dianzenza kimdir? Survivor All Star 2025 Ünlüler takımına dâhil oldu - 2. Resim

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Yusuf Yıldız

 

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Kaynak: TGRT Haber

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