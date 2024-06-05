Survivor All Star 2024 finalinin bu ay yapılması bekleniyor, 2023 finali 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da düzenlenmişti

05 Haziran 2024 00:49 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 00:21

Survivor All Star 2024 serisinde sona yaklaşılırken, final heyecanı giderek artıyor.

Nefise, Merve, Atakan, Yunus Emre, Ogeday, Batuhan ve Seda son yediye kalan yarışmacılar arasında büyük bir mücadele veriyor.

SURVIVOR 2024 NE ZAMAN BİTECEK? FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2024 final tarihi henüz netleşmiş değil, ancak finalin bu ay içerisinde yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl, Survivor finali 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da gerçekleştirilmişti.

Bu yıl da büyük ödülün finalle birlikte açıklanması bekleniyor.

Finale kalan yarışmacılar, şampiyonluk için tüm güçleriyle yarışmaya devam ediyor.