Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor? Survivor 2025 kadrosu kimler var?

01 Ocak 2025 16:51 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 17:15

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'un yeni bölümleri bugün başlıyor. TV8 tarafından yarışmanın saat kaçta başlayacağı açıklandı. Yayın akışına göre Survivor 2025 saat 20.00'de başlayacak. Yarışmanın başlamasına saatler kala 2025 kadrosunda kimlerin olduğu merak edildi.

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Türkiye​'nin en popüler yarışma​ programlarından biri olan Survivor'ın yeni sezonu bugün başlıyor.

İzleyiciler tarafından merakla beklenen programın geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanmış ve kadrosundaki isimler açıklanmıştı.

SURVİVOR​ 2025 KADROSU KİMLER VAR?

Survivor All Star 2025 sezonunda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz yıl yarışmaya üçüncü olarak veda eden Batuhan Karacakaya​'nın da yer aldığı ünlüler kadrosu şöyle:

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Gönüllüler kadrosunda ise yer alan isimler arasında 2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu bulunan Kaan Kazgan bulunuyor.

Survivor All Star 2025 gönüllüler takımında yer alan diğer isimler şöyle:

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Popüler yarışma programı Survivor All Star 2025, bugün (1 Ocak 2025 Çarşamba) saat 20.00'de TV8 ekranlarında başlayacak.