Survivor eski şampiyonları kimler? Survivor geçen yıl şampiyonu kim oldu?

01 Ocak 2025 16:51 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 17:02

Televizyon ekranlarının en popüler yarışma programlarından olan Survivor'ın yeni sezonu bugün başlıyor. Yeni sezonunun başlamasıyla birlikte Survivor'un eski şampiyonlarının kim olduğu gündeme geldi. Survivor geçen yıl şampiyonu Ogeday Girişken olmuştu.

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından sunulan Survivor yarışmasının 19. sezonu bugün (1 Ocak 2024) başlıyor.

Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya​, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı gibi isimler bu sene Survivor All Star 2025 kadrosunda mücadele edecek.

Yarışmanın başlamasına saatler kala izleyiciler Survivor eski şampiyonlarının kim olduğunu merak etmeye başladı.

SURVİVOR GEÇEN YIL ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2024 yılında yayınlanan Survivor All Star programının son dörde kalan ismi Seda Ocak, Batuhan Karacakaya, Nefise Karatay ve Ogeday Girişken olmuştu.

Kıyasıya gerçekleşen mücadelenin ardından finale Nefise Karatay ve Ogeday Girişken kalmıştı.

Final mücadelesinin ardından geçen yıl Survivor'ın şampiyonu Ogeday Girişken olmuştu.

Seda Ocak dördüncü olurken, Batuhan Karacakaya ise üçüncü olarak yarışmayı tamamlamıştı.

SURVİVOR ESKİ ŞAMPİYONLAR KİMLER?

Türkiye'nin en uzun süredir devam eden ve en çok izlenen yarışma programı rekorunu elinde tutan Survivor ilk olarak 2005 yılında yayınlandı.

Program yayınlanmasının ardından oldukça beğenildi ve 2007 yılına kadar devam etti.

2010 yılında tekrardan başlayan programın günümüze kadar her yıl yeni sezonları çıktı.

Survivor'un eski şampiyonlarının listesi ise şöyle: