Sütçü İmam kimdir? Maraş'ın işgalinde düşmana ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam

07 Kasım 2024 16:52 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:09

Maraş'ı işgal etmek isteyen düşman askerlerine ilk kurşunu sıkarak Milli Mücadele'nin simge isimlerinden birisi de kahraman Sütçü İmam’dır. Sütçü İmam’ın kimliği merak ediliyor.

31 Ekim 1919'da Maraş'ın işgalinde, düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, düşmanın buradan kovulmasından sonra harpteki fedakarlıklarına ödül olarak belediyeye odacı olarak alındı.

SÜTÇÜ İMAM KİMDİR?

Millî Mücadelenin simge kahramanlarından biri haline gelen Sütçü İmam, 1872 yılında Maraş’ın Fevzipaşa Mahallesinde doğmuştur.

Babası Kireçcioğullarından Ömer Efendi’dir, Annesi ise Tiyeklioğullarından Emine Hanımdır.

Sütçü İmam, kendi halinde Uzunoluk Camiinin imamlığını ücret beklemeden yapmakta, geçimini sağlamak için ise caminin biraz altındaki küçük yerinde süt satmakta idi.

Kendisinin asıl adı “İmam” olmasına rağmen süt satmakla tanındığı için ismi “Sütçü İmam” olarak bilinirdi.

SÜTÇÜ İMAM OLAYI NEDİR?

Sütçü İmam yani Uzunoluk Olayı diye bilinen hadisenin olduğu 31 Ekim 1919 tarihi, Maraş Millî Mücadelesi’nde şanlı bir direnişin başlatıldığı gündür.

Bu tarihte Fransızlardan güç alan Ermeniler, Maraş sokaklarında önlerine gelen Türk’e hakaretler ediyor, mukaddesata dil uzatıyorlardı.

Bu olaya şahit olan kahraman Sütçü İmam, işgalcilere karşı silahını ateşlemiş ve işgalci askerlerden birini oracıkta etkisiz hale getirmiştir.

Yirmi iki gün süren Maraş şehir harbinde de büyük fedakarlıklar gösteren Sütçü İmam, işgalci kuvvetlerin Maraş’tan atılmasından sonra harpteki fedakârlıklarına mükâfat olarak Belediye’ye personel olarak alınmıştır.