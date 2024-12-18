Taha Akgül kimdir? Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanının kariyeri gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

18 Aralık 2024 15:32 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:33

Türkiye Güreş Federasyonu olağan genel kurulu bugün düzenlendi. Genel kurulun ardından Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanının kim olduğu belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Taha Akgül yeni başkan seçildi. Vatandaşlar tarafından Taha Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli, başarıları ve kariyeri merak ediliyor. Taha Akgül'ün güreş dalında olimpiyatlarda 1 altın, 2 bronz madalyası bulunuyor.

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Türkiye Güreş Federasyonu 6. olağan ve mali genel kurul toplantısı bugün Ankara​'da düzenlendi. Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Taha Akgül​ ve Selçuk Çebi yarıştı. 288 kişinin oy kullandığı seçimlerde 189 oy alarak federasyonun yeni başkanı oldu. Vatandaşlar tarafından Taha Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli ve başarıları merak ediliyor. TAHA AKGÜL KİMDİR, BAŞARILARI NELER? Taha Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas​'ta dünyaya geldi. Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitim ve Spor Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2010 yılında katıldığı Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda ilk gümüş madalyasını kazandı. Gümüş madalyanın ardından 2012 yılında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası 120 kg serbest kategoride altın madalya kazandı. Kariyeri boyunca Avrupa Güreş Şampiyonası'nda toplam 10 altın madalya kazanan Taha Akgül, Avrupa serbest güreş tarihinde en fazla şampiyonluğu olan sporcudur. Milli sporcu 2016 yaz olimpiyatlarında ise 125 kiloda altın madalya alarak Türkiye adına bunu başaran ilk sporcu oldu. Taha Akgül'ün kariyeri boyunca kazandığı madalyalar şöyle: Etkinlik Altın Madalya Gümüş Madalya Bronz Madalya Olimpiyat Oyunları 1 - 2 Dünya Şampiyonası 3 2 3 Avrupa Şampiyonası 11 - - Avrupa Oyunları 1 - - Akdeniz Oyunları 1 - - Dünya Askeri Oyunları 1 - - Dünya Kupası 1 - - Yaşar Doğu Turnuvası 7 - 1 Diğer 5 3 - Sıkça Sorulan Sorular Taha Akgül evli mi? Taha Akgül, 25 Eylül 2023 tarihinde Macaristanlı Bianka Cekusz ile evlendi. Taha Akgül kaç yaşında? 22 Kasım 1990 yılında doğan Taha Akgül, 2024 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Taha Akgül nereli? Taha Akgül 22 Kasım 1990 yılında Sivas'ta doğdu. İlgili Haberler Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı Taha Akgül oldu