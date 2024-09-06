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"Tahliye edildi" demek kişinin suçlu veya suçsuz olduğuna dair kesin karar olmamasına anlamına geliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
06 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:13
&quot;Tahliye edildi&quot; demek kişinin suçlu veya suçsuz olduğuna dair kesin karar olmamasına anlamına geliyor

Dilan Polat ve Engin Polat'ın mahkemesinde sonuç çıktı. Bugün görülen davada Engin Polat için tahliye kararı çıktı. Tahliyenin ardından ne demek, ne anlama geliyor gündeme geldi.

Kara para aklama davasından yargılanan Dilan Polat'a çıkan tahliye kararı sonrasında 4 tutuklu sanık olan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliye kararı verildi.

TAHLİYE KARARI NE DEMEK?

Tahliye kelimesinin isim anlamı tutukluyu serbest bırakma oluyor. Yargılanan kişiye verilen tahliye kararı kesin olarak suçlu olduğunu veya olmadığını göstermiyor.

"Tahliye edildi" demek kişinin suçlu veya suçsuz olduğuna dair kesin karar olmamasına anlamına geliyor - 1. Resim

TAHLİYE EDİLDİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kişi cezaevinden çıkar fakat suçlu olduğu veya olmadığı konusunda net bir karar verilmemiştir.

Beraat olması halinde ise mahkeme kararı ile kişinin suçsuz olduğu belirlenir. Tahliye edilen kişinin tutuksuz yargılanması başlar.

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Kaynak: TGRT Haber
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