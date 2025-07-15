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 | Ceyda Altun

Talihsiz hemşire nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Henüz 23 yaşında olan genç hemşire Özgür Yaylagül Gökçe, nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. İki yıllık hemşire Özgür Yaylagül Gökçe 14 Temmuz'da geldiği mesaisinde halsizlik hissetti ve ofisinde dinlenmeye geçti ardından genç hemşire Gökçe'nin, kendi kendine serum taktığı iddia edildi. İlk incelemelere göre Gökçe'nin kalp krizi geçirdiği söyleniyor ancak kesin ölüm sebebi otopsi sonrası netleşecek.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 14:13

Edinilen bilgiye göre, iki yıllık Özgür Yaylagül Gökçe, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 16.30 sularında mesaisine geldi. Sabaha kadar sürecek nöbet öncesinde annesiyle birlikte mesaisine gelen Gökçe, annesini uğurladıktan sonra görevine başladı. Gece saatlerinde halsizlik hisseden genç hemşire, ofisinde dinlenmeye çekildi. Tip-2 hastası olduğu öğrenilen genç hemşire Gökçe'nin, kendi kendine serum taktığı iddia edildi.

Talihsiz hemşire nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

GENÇ HEMŞİRE HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ


Sabah saat 07.00 civarında kendisinden haber alınamaması üzerine odasına giren mesai arkadaşları, Gökçe'yi hareketsiz şekilde buldu. İlk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları, yaklaşık 1,5 saat süren tüm çabalara rağmen genç hemşireyi hayata döndüremedi. Özgür Yaylagül Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
23 yaşındaki iki yıllık hemşirenin ani ölümü, çalışma arkadaşları ve personelini büyük üzüntüye boğdu. Acı haberi alan ailesi ve hastane yönetimi olay yerine gelerek bilgi aldı. İlk incelemelere göre Gökçe'nin geçirdiği üzerinde durulurken, kesin sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

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ETİKETLER
#hastane
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#Çalışma Arkadaşları
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