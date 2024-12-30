Talisca Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transferde sorun çıktı

30 Aralık 2024 11:41 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:02

Süper Lig'in ilk sezonunda son aldığı puan kayıplarından sonra kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Talisca'yı transfer etmek istiyordu. Neredeyse imza atma noktasına kadar gelen sarı-lacivertlilerin transferinde pürüz çıktığı iddia edildi. Ortaya çıkan iddiaların ardından Talisca'nın Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği gündem oldu. Talisca'nın mevcut takımının CEO'su gelen tekliflerin beklentinin altında olduğunu söyledi.

Süper Lig'de ara verilmesinin ardından takımların transfer çalışmaları da hız kazandı.

Kış transfer döneminde eksiklerini kapatmak isteyen Fenerbahçe, Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Talisca için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı. Yapılan açıklamanın ardından Talisca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imza atacağı iddia edilmişti.

Ancak Al Nassr'ın CEO'su transferle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

TALİSCA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Al Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Suudi Arabistan'da yayın yapan Okaz'a konuştu.

Talisca ve Manye'ye tekliflerin geldiğini belirtti. Ancak gelen tekliflerin beklentilerin altında olduğunu ifade etti.

Talisca'nın ise kulüpten alacakları olduğu için transfer olmak istemediğini açıkladı.

Al Nassr'ın CEO'sunun ifadelerinin ardından transferin son durumu hakkında sarı-lacivertliler bir açıklama yapmadı.

TALİSCA KİMDİR İSTATİSTİKLER, BONSERVİS BEDELİ?

Talisca, 1 Şubat 1994 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Bahia altyapısında yetişen futbolcu 5 Temmuz 2014 yılında Benfica'ya transfer oldu.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen yıldız isim daha sonra Guaz FC'de oynadı.

1 Temmuz 2021 tarihinde ise Al-Nassr'a transfer oldu.

Talisca bu sezon 19 karşılaşmada 1.393 süre aldı ve 8 gol attı.

Sezon boyunca sadece 1 sarı kart alan Brezilyalı yıldız Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro bonservis bedeli bulunuyor.