En-Nesyri için Al Nassr'dan son dakika açıklaması geldi! Talisca'ya karşı takas iddiasına cevap

24 Aralık 2024 13:40 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 13:41

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'nin Talisca transferinde Al Nassr'a takas gönderileceği iddiasına Suudi ekibinden cevap geldi. İşte gelişmenin detayları...

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Fenerbahçe​ 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle tarihinin en yüksek ücretli transferi olan Youssef En-Nesyri​ için yeniden Al-Nassr​ iddiaları ortaya atılmıştı. Daha önce Al Nassr'ın En-Nesyri için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklifte bulunduğu ancak sarı-lacivertlilerin bunu reddettiği belirtilirken Suudi basını bu yöndeki haberleri bir kez daha manşetlerine taşıdı.

"YANLIŞ BİLGİ"

Al-Nassr'ın Talisca'nın yerine En-Nesyri'yi takas olacak transfer​ edeceğine dair haberler sansasyona neden olurken Suudi Arabistan​ ekibinden konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri haberlerini kesin bir dille yalanladı.

Spor gazetesi Ariyadhiah'ın sosyal medyadaki En Neysri haberini alıntılayan Ebu Dahesh, "Yanlış bilgi" ifadesini kullandı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 22 müsabakaya çıkan En-Nesyri takımına 9 gol, 3 asistlik katkı yaptı.