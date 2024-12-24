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En-Nesyri için Al Nassr'dan son dakika açıklaması geldi! Talisca'ya karşı takas iddiasına cevap

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
24 Aralık 2024 13:40 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 13:41
En-Nesyri için Al Nassr&#039;dan son dakika açıklaması geldi! Talisca&#039;ya karşı takas iddiasına cevap

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'nin Talisca transferinde Al Nassr'a takas gönderileceği iddiasına Suudi ekibinden cevap geldi. İşte gelişmenin detayları...

Fenerbahçe​ 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle tarihinin en yüksek ücretli transferi olan Youssef En-Nesyri​ için yeniden Al-Nassr​ iddiaları ortaya atılmıştı. Daha önce Al Nassr'ın En-Nesyri için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklifte bulunduğu ancak sarı-lacivertlilerin bunu reddettiği belirtilirken Suudi basını bu yöndeki haberleri bir kez daha manşetlerine taşıdı.

"YANLIŞ BİLGİ"

Al-Nassr'ın Talisca'nın yerine En-Nesyri'yi takas olacak transfer​ edeceğine dair haberler sansasyona neden olurken Suudi Arabistan​ ekibinden konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri haberlerini kesin bir dille yalanladı.

En-Nesyri için Al Nassr'dan son dakika açıklaması geldi! Talisca'ya karşı takas iddiasına cevap - 1. Resim

Spor gazetesi Ariyadhiah'ın sosyal medyadaki En Neysri haberini alıntılayan Ebu Dahesh, "Yanlış bilgi" ifadesini kullandı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 22 müsabakaya çıkan En-Nesyri takımına 9 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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