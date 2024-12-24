Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı için istenen ceza belli oldu! Adam kaçırıp peruk taktırmıştı

24 Aralık 2024 07:48 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 07:49

Fenerbahçe taraftar grubu GFB lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir şahsı kaçırarak taktırdığı perukla video çektirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Savcı soruşturmaya ilişkin iddianamesini mahkemeye sunarken, Gölbaşı için istenen ceza da belli oldu.

Kendisiyle sosyal medyadan dalga geçtiğini iddia ettiği bir kişiyi peruk giydirip tehdit​ ettikten sonra çektiği özür videosunu sosyal medyada yayımladığı iddiasıyla tutuklanan Fenerbahçe​'nin Genç Fenerbahçeliler (GFB) taraftar grubunun lideri Cem Gölbaşı, hakkında istenen ceza belli oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanırken Cumhuriyet savcısı Gölbaşı'nın 6 ayrı suçtan 20 yıldan 44 yıla kadar hapsini istedi.

TAKTIĞI PERUKLA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Savcının iddianamesinde olaya ilişkin yer alan bilgilere göre, Gölbaşı sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada yanındakilerle birlikte B.İ.'yi darbeden şüpheli, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanına alarak dükkandan ayrıldı. Şüpheliler daha sonra B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

RUHSATSIZ SİLAH DA DOSYADA

Sabah'ta yer alan habere göre, polisin yaptığı çalışmalarda Gölbaşı dahil 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi. Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ. A, S. Ş., Ş. B., U.Ö. tutuklanırken H. M. Ş, Y. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Cem Gölbaşı'nın 'Eziyet etme', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'Birden fazla kişi tarafından birlikte işyerinde yağma' suçlarından 20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edildi. H.M.Ş., İ.A., S.Ş., Ş.B., U.Ö., Y.A.'nın da farklı suçlardan değişen oranlarda ceza talep edildi.

"PERUK TAKMA TEKLİFİ ONDAN GELDİ" DEDİ

Cem Gölbaşı, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde peruk takıp özür videosu çekme fikrinin kendisine mağdur B.İ. tarafından teklif edildiğini iddia etti. B,İnin zsahte hesapla kendisi hakkında sosyal medyada aşağılayıcı paylaşımlar yaptığını belirten Gölbaşı, bu yüzden internetten araştırdığı şahsın iş yerine gittiğini ancak kendisini kaçırmadığını ve birlikte yemek yediklerini söyledi. Peruk takarak video çekme fikrinin B.İ'ye ait olduğunu iddia eden Gölbaşı kendisinin de bu durumu kabul ettiğini beyan etti.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirken Gölbaşı ve 6 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.