Talisca'nın İstanbul'a ne zaman geleceği belli oldu! Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak

17 Ocak 2025 10:42 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:01

Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferine yönelik çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Ortaya çıkan iddialara göre Talisca'nın ne zaman İstanbul'a geleceği belli oldu. Sarı-lacivertliler transferde son noktayı koyacak ve sözleşmeyi imzalatacak.

Trendyol Süper Lig'de 42 puan ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe​ ara transfer döneminde Al-Nassr​'da oynayan Anderson Talisca'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerin uzun zamandır transfer için çalışmalar yaptığı biliniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Anderson Talisca​, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul​'a gelecek.

Taraftarlar tarafından Talisca'nın ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyor.

TALİSCA NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Türkiye​ Gazetesi'nden Emin Uluç'un haberine göre Talisca gelecek hafta Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Talisca'nın saat kaçta ve hangi gün geleceğine dair detaylar ortaya çıktığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Al-Nassrt'da transfer görüşmeleri nedeniyle Talisca son 4 karşılaşmada forma giymedi.

TALİSCA FENERBAHÇE'YE KİRALIK MI GELECEK?

Talisca'nın Fenerbahçe'ye kiralık mı yoksa bonservisinin alınarak mı transfer olacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun 2024 Aralık ayında paylaştığı bilgilere göre Al Nassr ve Fenerbahçe kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Ancak daha sonra bu durumun değişip değişmediği hakkında net bir açıklama yapılmadı.

TALİSCA İSTATİSTİKLERİ

Talisca bu sezon Al-Nassr ile çıktığı 19 karşılaşmada 1.393 dakika süre aldı.

Son 4 karşılaşmada forma şansı bulamayan Talisca bu maçlarda toplam 8 gol attı.

Sezon içerisinde ise sakatlığı nedeniyle sadece 2 karşılaşma kaçırdı.