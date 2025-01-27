Talisca'nın uçağı ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe ile sözleşmeyi imzaladığı iddia edildi

27 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:45

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca ile Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı iddia edildi. Taraftarlar tarafından Talisca'nın ne zaman İstanbul'a geleceği ve uçağının kodu merak ediliyor.

Ara transfer​ döneminde defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe​, kadrosuna Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı dahil etmişti.

Şimdi de hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin Andreson Talisca​ ile anlaştığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ile Anderson Talisca 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Taraftarlar tarafından Talisca'nın ne zaman İstanbul​'a geleceği ise merak ediliyor.

TALİSCA UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Talisca'nın uçağının bugün (27 Ocak 2025 Pazartesi) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcu hazırlıklarını tamamlamasının ardından bugün İstanbul'a gelmek için yola çıkacak.

Fenerbahçeli taraftarlar tarafından havalimanında Talisca'ya karşılama töreni düzenleneceği açıklandı.

TALİSCA'NIN UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Talisca'nın uçağının saat kaçta geleceği henüz bilinmiyor. Ancak gece geç saatlerde uçağın İstanbul'a inişini gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili Fenerbahçe tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Talisca hakkında yeni bir gelişme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

TALİSCA UÇAK KODU NE?

Talisca'nın uçağı henüz belli değil. Ancak Fenerbahçe'nin Talisca'yı almak için Suudi Arabistan'a özel uçak yolladığı biliniyor.

Oyuncunun hazırlıklarını tamamlanmasıyla birlikte uçağının kalkması ve kodun belli olması bekleniyor.

Uçak kodunun belli olmasının ardından taraftarlar Flight Radar24 veya benzer siteleri kullanarak uçağın uçuş rotasını anlık olarak takip edebilecekler.