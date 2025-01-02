Tango'ya neden erişim engeli getirildiği gündem oldu

02 Ocak 2025 11:08 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:11

100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan arama, mesajlaşma ve canlı yayın platformu Tango'ya erişim engeli getirildiği açıklandı. Kullanıcılar tarafından Tango'nun neden yasaklandığı merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile erişim engeli getirildi. Tango'nun açılıp açılmayacağı ise gündem oldu.

ABD​ merkezli sosyal medya uygulaması Tango'ya erişim engeli getirildiği açıklandı.

PlayStore'da yer alan bilgilere göre uygulamanın 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyordu.

Arama, mesajlaşma ve canlı yayın hizmetleri sunan Tango'ya neden erişim engeli getirildiği ve açılıp açılmayacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

TANGO NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ, YASAKLANDI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Tango uygulamasına Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar sonucunda erişim engeli getirildi.

BTK​'nın yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"tango.me 11/12/2024 tarihli ve 2024/15041 D.İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilmiştir."

TANGO NE ZAMAN AÇILACAK?

Tango uygulamasının ne zaman tekrardan erişime açılacağıyla ilgili henüz resmi makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı.

Uygulama yetkilileri tarafından da henüz yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

TANGO HANGİ ÜLKENİN, SAHİBİ KİM?

Tongo, 2009 yılının eylül ayında Uri Raz ve Eric Setton tarafından ABD'de geliştirildi.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamada kullanıcılarına mesajlaşma, fotoğraf gönderme, arama ve canlı yayın yapma imkanı sunuyor.

Uygulamanın günümüzde ise başında kurucularından olan Uri Raz bulunuyor.