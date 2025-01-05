Tanju Özcan'a neden soruşturma başlatıldı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı

05 Ocak 2025 14:09 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 14:10

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı'nın açıklamalarının ardından Tanju Özcan'a neden soruşturma başlatıldığı gündem oldu. Suriyeliler ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Suriyeli mülteciler ile ilgili yaptığı açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma​ başlatıldığı açıklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya (X) hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

TANJU ÖZCAN NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Bakan Tunç'un yaptığı paylaşıma göre Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc)

TANJU ÖZCAN NE DEDİ?

Geçtiğimiz günlerde Tanju Özcan katıldığı bir YouTube programında "Yeterince yardım alıyorlar devletten. Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok." ifadelerini kullanmış ve "Yaptığınız işler hukuksuz muydu?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgasına neden oldu anlayamadılar ne olduğunu. Yeterince gidiş olmadığını görünce, yine kendim hukukçuyum, nikah ücretlerine suların zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten."

Tanju Özcan'a bu ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973 yılında Bolu'nun Mengen ilçesinde dünyaya geldi.

Öğretmen anne ve babanın çocuğu olan Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra siyasete atıldı ve 1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den Bolu Belediye Meclisine seçildi.

Boluspor'da da bir dönem yöneticilik yapan Tanju Özcan, 2004 yerel seçimlerinde partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

2011 yılında ilk defa Bolu milletvekili olarak meclise girdi ve 2015, 2018 seçimlerinde de tekrar seçildi.

2019 ve 2024 yerel seçimlerinde ise Bolu Belediye Başkanı olarak aday oldu ve seçimleri kazandı.

İngilizce ve Almanca bilen Tanju Özcan evli ve bir çocuk babasıdır.