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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
28 Ağustos 2024 15:17 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:34
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları

Yerli tüketiciye destek amaçlı kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 24 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında geçerli olan indirim listesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 24 Ağustos - 6 Eylül indirim listesinde şarküteri ürünleri, bulgur, nohut, salça, peynir ve tostluk kaşar peynir gibi temel ihtiyacı karşılayacak birçok ürün bulunuyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERDE 24 AĞUSTOS - 6 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketler’in indirimli ürünler kataloğunda bulgur, nohut, salça, sucuk, dana kıyma, tavuk, peynir, sabun ve bulaşık makinesi kapsülü gibi birçok ürün yer alıyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLER İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Duru Duş Sabunu 72,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 1. Resim

MR OXY Yüzey Temizlik Havlusu 57,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 2. Resim
MR OXY Yer Temizlik Havlusu 84,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 3. Resim
Asperox Bulaşık Makinesi Kapsülü 149,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 4. Resim
Elit Çamaşır Deterjanı 154,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 5. Resim
Elit Çamaşır Suyu 79,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 6. Resim
Elit Sıvı Sabun Çeşitleri 79,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 7. Resim

Elit Sıvı Krem 30,90 TL
Elit Sprey 39,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 8. Resim
Elit Tuvalet Kağıdı 132,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 9. Resim
Elit Dev Kağıt Havlu 32,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 10. Resim
Elit Peçete 17,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 11. Resim
Benorganic Meyve Suyu 59,90 TL
Uludağ Gazoz 29,90 TL
Kızılay Doğal Maden Suyu 31,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 12. Resim
TK Karadutlu Limonata 22,90 TL
TK Limonata 20,90 TL
TK Dondurulmuş Limonata 45,90 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİN DİĞER İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ...

Köytav Poşetli Tavuk 179,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 13. Resim
Bereket Pişmiş Piliç Döner 47,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 14. Resim
TK Donuk Dana Kıyma 147,60 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 15. Resim
TK Parmak Sucuk 142,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 16. Resim
TKS Ayran 31,50 TL
TK Kaymaksız Yoğurt 95 TL
Tarsüt Tereyağı 269 TL
Tarsüt Bergama Tulum Peyniri 109,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 17. Resim
TK Labne 54,90 TL
Tarsüt Yöresel Peynir 67,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 18. Resim
TK Yağlı Salamura Zeytin 219,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 19. Resim
TK Süzme Çiçek Balı 139,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 20. Resim
TK Kakaolu Fındık Kreması 75 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 21. Resim
TK Parçacıklı Yer Fıstığı Ezmesi 52,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 22. Resim
TMO Kırmızı Mercimek 24 TL
TK Domates Salçası 35,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 23. Resim
TK Bezelye Konservesi 23,50 TL
Anadolu Nohut 41,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 24. Resim
Anadolu Osmancık Pirinç 99,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 25. Resim
TK Pilavlık Bulgur 56,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları - 26. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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