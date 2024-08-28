Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Ağustos - 6 Eylül fırsatları

28 Ağustos 2024 15:17 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:34

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 24 Ağustos - 6 Eylül indirim listesinde şarküteri ürünleri, bulgur, nohut, salça, peynir ve tostluk kaşar peynir gibi temel ihtiyacı karşılayacak birçok ürün bulunuyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERDE 24 AĞUSTOS - 6 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketler’in indirimli ürünler kataloğunda bulgur, nohut, salça, sucuk, dana kıyma, tavuk, peynir, sabun ve bulaşık makinesi kapsülü gibi birçok ürün yer alıyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLER İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Duru Duş Sabunu 72,90 TL

MR OXY Yüzey Temizlik Havlusu 57,90 TL



MR OXY Yer Temizlik Havlusu 84,90 TL



Asperox Bulaşık Makinesi Kapsülü 149,90 TL



Elit Çamaşır Deterjanı 154,90 TL



Elit Çamaşır Suyu 79,90 TL



Elit Sıvı Sabun Çeşitleri 79,90 TL

Elit Sıvı Krem 30,90 TL

Elit Sprey 39,90 TL



Elit Tuvalet Kağıdı 132,90 TL



Elit Dev Kağıt Havlu 32,90 TL



Elit Peçete 17,90 TL



Benorganic Meyve Suyu 59,90 TL

Uludağ Gazoz 29,90 TL

Kızılay Doğal Maden Suyu 31,90 TL



TK Karadutlu Limonata 22,90 TL

TK Limonata 20,90 TL

TK Dondurulmuş Limonata 45,90 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİN DİĞER İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ...

Köytav Poşetli Tavuk 179,90 TL



Bereket Pişmiş Piliç Döner 47,90 TL



TK Donuk Dana Kıyma 147,60 TL



TK Parmak Sucuk 142,90 TL



TKS Ayran 31,50 TL

TK Kaymaksız Yoğurt 95 TL

Tarsüt Tereyağı 269 TL

Tarsüt Bergama Tulum Peyniri 109,90 TL



TK Labne 54,90 TL

Tarsüt Yöresel Peynir 67,50 TL



TK Yağlı Salamura Zeytin 219,90 TL



TK Süzme Çiçek Balı 139,90 TL



TK Kakaolu Fındık Kreması 75 TL



TK Parçacıklı Yer Fıstığı Ezmesi 52,50 TL



TMO Kırmızı Mercimek 24 TL

TK Domates Salçası 35,90 TL



TK Bezelye Konservesi 23,50 TL

Anadolu Nohut 41,90 TL



Anadolu Osmancık Pirinç 99,90 TL



TK Pilavlık Bulgur 56,90 TL