Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim
Tarım Kredi Kooperatif Marketler 9 Ağustos Cuma günü için her bütçeye uygun indirimli ürünlerini yayınladı. Kar amaçlı kurulmayan bu marketler reyonlarında bulunan Türk Malı ürünlerle üreticiye destek sağlıyor.
Türk üreticiye destek olmak isteyenlerin tek adresi olan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 9 Ağustos kataloğunda; zeytin, peynir, atıştırmalık, bebe şampuanı, hazır kuymak ve şarküteri gibi ürünler yer alıyor.
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 9 AĞUSTOS İNDİRİM LİSTESİ
TK Siyah Ayçekirdeği 500 G 54, 90 TL
TK Sarı Leblebi 300 G 42,90 TLÜlker Çizi Kraker 27,90 TL
Eti From Bisküvi 40 G 5,95 TL
Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi 50 G 9,90 TL
Ülker Hanımeller Asorti Kurabiye 150 G 16,90 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 47,90 TL
Today Focus Caramel Bisküvi 32,90 TL
Çerezza Hüp Mısır 4,45 TL
Nutzz Pozz Mısır Çeşitleri 18,90 TL
TARIM KREDİ MARKET KATALOG FIRSATLARI
Patos Mısır Cipsi 26,90 TL
Cipso Patates Çeşitleri 26,90 TL
Çerezos Ultra Mısır Çeşitleri 26,90 TL
Züber Noutos Fırın Nohut Cipsi 27,90 TL
Elit Dev Rulo Kağıt Havlu 32,90 TL
Elit Peçete 19,90 TL
Unı Baby Bebek Kolonyası 37,90 TL
Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 209,90 TL
Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 139,90 TL
Anadolu Osmancık Pirinç 108,90 TL
TK Yeşil Mercimek 49,90 TL
Anadolu Nohut 45 TL
Marmarabirlik Hiper Siyah Zeytin 115 TL
TK Bezelye Konservesi 23,50 TL
TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 59,90 TL
Tukaş Ketçap ve Mayonez 34,90 TL
TK UHT Süt Yarım Yağlı 23,50 TL
TK Tava Yoğurt Tam Yağlı 45 TL