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Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
09 Ağustos 2024 09:33 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:37
Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim

Tarım Kredi Kooperatif Marketler 9 Ağustos Cuma günü için her bütçeye uygun indirimli ürünlerini yayınladı. Kar amaçlı kurulmayan bu marketler reyonlarında bulunan Türk Malı ürünlerle üreticiye destek sağlıyor.

Türk üreticiye destek olmak isteyenlerin tek adresi olan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 9 Ağustos kataloğunda; zeytin, peynir, atıştırmalık, bebe şampuanı, hazır kuymak ve şarküteri gibi ürünler yer alıyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 9 AĞUSTOS İNDİRİM LİSTESİ

TK Siyah Ayçekirdeği 500 G 54, 90 TL
TK Sarı Leblebi 300 G 42,90 TLÜlker Çizi Kraker 27,90 TL
Eti From Bisküvi 40 G 5,95 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim - 1. Resim
Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi 50 G 9,90 TL
Ülker Hanımeller Asorti Kurabiye 150 G 16,90 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 47,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim - 2. Resim
Today Focus Caramel Bisküvi 32,90 TL
Çerezza Hüp Mısır 4,45 TL
Nutzz Pozz Mısır Çeşitleri 18,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim - 3. Resim

TARIM KREDİ MARKET KATALOG FIRSATLARI

Patos Mısır Cipsi 26,90 TL
Cipso Patates Çeşitleri 26,90 TL
Çerezos Ultra Mısır Çeşitleri 26,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim - 4. Resim
Züber Noutos Fırın Nohut Cipsi 27,90 TL
Elit Dev Rulo Kağıt Havlu 32,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim - 5. Resim
Elit Peçete 19,90 TL
Unı Baby Bebek Kolonyası 37,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim - 6. Resim
Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 209,90 TL
Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 139,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim - 7. Resim
Anadolu Osmancık Pirinç 108,90 TL
TK Yeşil Mercimek 49,90 TL
Anadolu Nohut 45 TL
Marmarabirlik Hiper Siyah Zeytin 115 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim - 8. Resim
TK Bezelye Konservesi 23,50 TL
TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 59,90 TL
Tukaş Ketçap ve Mayonez 34,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 9 Ağustos katalog fırsatları! Pirinç, nohut, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta büyük indirim - 9. Resim
TK UHT Süt Yarım Yağlı 23,50 TL
 TK Tava Yoğurt Tam Yağlı 45 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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