Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde temmuz ayına özel indirim: 4-12 Temmuz fırsatları

04 Temmuz 2024 14:39 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:22

5 Temmuz 2024 BİM aktüel kataloğunda Skyjet, elektrikli bisiklet, katlanabilir bisiklet, Android Tv ve küçük ev aletleri yer aldı

5 Temmuz 2024 BİM aktüel kataloğunda Skyjet, elektrikli bisiklet, katlanabilir bisiklet, Android Tv ve küçük ev aletleri yer aldı

Boykot ürünleri almak istemeyenlerin tek adresi olan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirim listesinde mercimek, ton balığı, salça, peynir, süt, yoğurt ve şarküteri ürünleri yer alıyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE 4-12 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketler’in temmuz ayına özel indirimli ürünler kataloğunda mercimek, ton balığı, salça, peynir, süt, yoğurt ve şarküteri gibi birçok ürün yer alıyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLER İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Renax Toz Çamaşır Deterjanı 138,90 TL

Bebem Natural Bebek Bezi 249,90 TL

Sanino Diş Macunu 24,90 TL

Maylo 40’lı Tuvalet Kağıdı 188,90 TL

Maylo 12’li Kağıt Havlu 98,90 TL

Züber Lokma Kaplı Meyve Topu 39,90 TL

Züber Noutos Nohut Cips 29.90 TL

Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Gofrik 16,90 TL

Züber Granola Bar 13,90 TL

Züber Fıstık Ezmeli Vegan Bar 29,90 TL

Greta Zeytinli&Dağ Kekikli Kraker 26,90 TL

Ülker Badem Kraker 14,90 TL

Torku Tam Buğdaylı 3’lü Bisküvi 29.90 TL

Oylum Kaymaklım Yulaflı Kremalı Bisküvi 29,90 TL

Uludağ Gazlı İçecek 29,90 TL

Sarıyer Gazlı İçecek 31,50 TL

Avşar Cool Lime Maden Suyu 36,90 TL

Kızılay Maden Suyu 28,90 TL

TK Limonata 19,90 TL

TK Karadutlu Limonata 21,90 TL

Dripon Pratik Filtre Kahve 6.50 TL

Keskinoğlu Donuk Piliç 89,90 TL

ASR Donuk İşkembe Çorbası 107,90 TL

Cool Cook Mini İçli Köfte 45,90 TL

TK Soyulmuş Sosis 94,90 TL

TK Fermente Kangal Sucuk 529,90 TL

Sütaş 2 L Ayran 49,90 TL

TK Kaymaksız Yoğurt 52,90 TL

Torku Krempare 62,90 TL

Aynes Laktozsuz Süt 27,90 TL

Torku Üçgen Peynir 25,00 TL

Duranlar Taze Beyaz Peynir 99,90 TL

Sütaş Süzme Peynir 82,50 TL

TK Taze Beyaz Peynir 75,00 TL

TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 129,90 TL

Dimes MilkShake 29,90 TL

TK Ayran 4,90 TL

TK Yağlı Salamura Zeytin 59,90 TL

TK Sütlü Fındık Kreması 64,90 TL

Marmarabirlik Gold Az Tuzlu Zeytin 169,00 TL

TK Kakaolu Fındık Kreması 42,90 TL

TK Ton Balığı 69,90 TL

TK Domates Salçası 35,90 TL

TMO Kırmızı Mercimek 24,00 TL

Anadolu Yeşil Mercimek 49,90 TL