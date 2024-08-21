Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos!

21 Ağustos 2024 16:17 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:17

A101 22 Ağustos aktüel kataloğunda Samsung Galaxy Watch 4, Samsung mikrodalga fırın, buharlı temizleyici, kamp sandalyeleri ve valiz çeşitleri satışa çıkıyor

A101 22 Ağustos aktüel kataloğunda Samsung Galaxy Watch 4, Samsung mikrodalga fırın, buharlı temizleyici, kamp sandalyeleri ve valiz çeşitleri satışa çıkıyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin Ağustos kataloğunda şarküteri ürünleri, dondurulmuş gıdalar, diş macunları, reçel çeşitleri, gazlı içecek ve peynir çeşitleri gibi birçok ürün indirimli fiyatlarıyla yer alıyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERDE 14-23 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ

Kar amacı gütmeyen ve Türk tüketiciye destek amaçlı kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin aktüel kataloğunda birçok ürün cazip fiyatlarıyla ilgi çekiyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLER İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

TK Petibör Bisküvi 38,90 TL

TK Kremalı Yulaflı Bisküvi 25,90 TL

Torku Gofret Çeşitleri 18,90 TL

Ülker İkram Kremalı Bisküvi 26,90 TL

Ülker Çizi Çıtır Atıştırmalık 18,90 TL

TK Soyulmuş Sosis 92,90 TL

TK Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk 149 TL

TK Parmak Patates 54,90 TL

Pişmiş Dana Döner 99,90 TL

Maret Soslu Dana Döner 114,90 TL

Kuzey Balık Temizlenmiş Alabalık 62,90 TL

Superfresh Taş Fırın Pizza 69,90 TL

Superfresh Pizza King 114,90 TL

Superfresh Gurme Soğan Halkası 56,90 TL

Superfresh Silindir Kroket 37,90 TL

Superfresh Rulo Börek 52,90 TL

Superfresh Donuk Sebze 29,90 TL

Superfresh Milföy 69,90 TL

Elit Banyo Sabunu 38,90 TL

Mabel Marseille Duş Jeli 47,90 TL

Sanino Diş Macunu 19,90 TL

DİĞER İNDİRİMLİ TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET ÜRÜNLERİ…

Maylo Puf Mendil 21,90 TL

Kooptii Soğuk Çay 17,90 TL

TK Türk Kahvesi 28,90 TL

Uludağ Gazoz Çeşitleri 38,90 TL

Doğanay Limonata 19,90 TL

Kahve Dünyası Filtre Kahve 99,90 TL

Beypazarı 6’lı Maden Suyu 29,90 TL

Kula 6’lı Maden Suyu 26,90 TL

Kınık 6’lı Maden Suyu 26,90 TL

Marmarabirlik Elit Siyah Zeytin 75 TL

TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 165 TL

TK Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri 29,90 TL

TK Süzme Çiçek Balı 89 TL

TK Helva Çeşitleri 42,50 TL

TK Kakaolu Fındık Kreması 45 TL

Sütaş Süzme Peynir 79,90 TL

Duranlar Taze Peynir 105 TL

TK 3 Dilimli Olgunlaştırılmış Peynir 139,90 TL

Tarsüt Tost Peyniri 139,90 TL

Tarsüt Taze Kaşar Peyniri 215 TL

Tarsüt Tost Peyniri 335 TL

Has Erzincan Tulum Peyniri 154,90 TL

TK Tuzsuz Tereyağı 299 TL

TK Kaymaksız Yoğurt 19,25 TL

TK Kaymaksız Yoğurt 52,50 TL

Sütaş Ayran 49,90 TL

İçim 3’lü Labne 87,50 TL

İçim Üçgen Peynir 24,90 TL

İçim Şef Krema 29,50 TL

Anadolu Osmancık Pirinç 49,90 TL

Anadolu Buğday Unu 33,75 TL

Anadolu Üzüm Sirkesi 34,90 TL

Işıl İri Salamura Tuz 14,90 TL