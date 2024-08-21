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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos!

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
21 Ağustos 2024 16:17 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:17
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos!

Türk üreticiye destek olmak isteyenlerin tek adresi olan Tarım Kredi Kooperatif Marketler 14-23 Ağustos tarihleri için her bütçeye uygun indirimli ürünlerini yayımladı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin Ağustos kataloğunda şarküteri ürünleri, dondurulmuş gıdalar, diş macunları, reçel çeşitleri, gazlı içecek ve peynir çeşitleri gibi birçok ürün indirimli fiyatlarıyla yer alıyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERDE 14-23 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ

 Kar amacı gütmeyen ve Türk tüketiciye destek amaçlı kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin aktüel kataloğunda birçok ürün cazip fiyatlarıyla ilgi çekiyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLER İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

TK Petibör Bisküvi 38,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 1. Resim

TK Kremalı Yulaflı Bisküvi 25,90 TL

Torku Gofret Çeşitleri 18,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 2. Resim

Ülker İkram Kremalı Bisküvi 26,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 3. Resim

Ülker Çizi Çıtır Atıştırmalık 18,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 4. Resim

TK Soyulmuş Sosis 92,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 5. Resim

TK Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk 149 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 6. Resim

TK Parmak Patates 54,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 7. Resim

Pişmiş Dana Döner 99,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 8. Resim

Maret Soslu Dana Döner 114,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 9. Resim

Kuzey Balık Temizlenmiş Alabalık 62,90 TL

Superfresh Taş Fırın Pizza 69,90 TL

Superfresh Pizza King 114,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 10. Resim

Superfresh Gurme Soğan Halkası 56,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 11. Resim

Superfresh Silindir Kroket 37,90 TL

Superfresh Rulo Börek 52,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 12. Resim

Superfresh Donuk Sebze 29,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 13. Resim

Superfresh Milföy 69,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 14. Resim

Elit Banyo Sabunu 38,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 15. Resim

Mabel Marseille Duş Jeli 47,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 16. Resim

Sanino Diş Macunu 19,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 17. Resim

DİĞER İNDİRİMLİ TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET ÜRÜNLERİ…

Maylo Puf Mendil 21,90 TL

Kooptii Soğuk Çay 17,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 18. Resim

TK Türk Kahvesi 28,90 TL

Uludağ Gazoz Çeşitleri 38,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 19. Resim

Doğanay Limonata 19,90 TL

Kahve Dünyası Filtre Kahve 99,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 20. Resim

Beypazarı 6’lı Maden Suyu 29,90 TL

Kula 6’lı Maden Suyu 26,90 TL

Kınık 6’lı Maden Suyu 26,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 21. Resim

Marmarabirlik Elit Siyah Zeytin 75 TL

TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 165 TL

TK Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri 29,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 22. Resim

TK Süzme Çiçek Balı 89 TL

TK Helva Çeşitleri 42,50 TL

TK Kakaolu Fındık Kreması 45 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 23. Resim

Sütaş Süzme Peynir 79,90 TL

Duranlar Taze Peynir 105 TL

TK 3 Dilimli Olgunlaştırılmış Peynir 139,90 TL

Tarsüt Tost Peyniri 139,90 TL

Tarsüt Taze Kaşar Peyniri 215 TL

Tarsüt Tost Peyniri 335 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 24. Resim

Has Erzincan Tulum Peyniri 154,90 TL

TK Tuzsuz Tereyağı 299 TL

TK Kaymaksız Yoğurt 19,25 TL

TK Kaymaksız Yoğurt 52,50 TL

Sütaş Ayran 49,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 25. Resim

İçim 3’lü Labne 87,50 TL

İçim Üçgen Peynir 24,90 TL

İçim Şef Krema 29,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 26. Resim

Anadolu Osmancık Pirinç 49,90 TL

Anadolu Buğday Unu 33,75 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin indirimlerinde son gün 23 Ağustos! - 27. Resim

Anadolu Üzüm Sirkesi 34,90 TL

Işıl İri Salamura Tuz 14,90 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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