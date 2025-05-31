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 | Emir Yücel

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden vatandaşa müjde geldi. 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğu yayınlandı. Bayram şekerinden kolonyaya, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar yüzlerce üründe cazip fiyatlar alışveriş yapacak vatandaşları bekliyor. Tarım Kredi Marketleri, İşte bayram coşkusunu sofralara taşıyacak indirimli ürünlerin listesi…

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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 15:19

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bayrama özel indirimler başlıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi

İşte 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin listesi:

Elit Limon Kolonyası - 78,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi

Tarım Kredi İlk Hasat Çay - 199,00 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi

Tarım Kredi Türk Kahvesi - 43,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi

Anadolu Ayçiçek Yağı - 327,00 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi

Tarım Kredi Eski Kaşar Peynir - 134,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi

Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt - 62,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi

AQUA BAMBU TUVALET KAĞIDI - 219,00 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi
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#Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı
#Aktüel
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