Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı indirimleri başladı! İşte tek tek fiyat listesi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden vatandaşa müjde geldi. 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğu yayınlandı. Bayram şekerinden kolonyaya, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar yüzlerce üründe cazip fiyatlar alışveriş yapacak vatandaşları bekliyor. Tarım Kredi Marketleri, İşte bayram coşkusunu sofralara taşıyacak indirimli ürünlerin listesi…
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bayrama özel indirimler başlıyor.
İşte 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin listesi:
Elit Limon Kolonyası - 78,90 TL
Tarım Kredi İlk Hasat Çay - 199,00 TL
Tarım Kredi Türk Kahvesi - 43,90 TL
Anadolu Ayçiçek Yağı - 327,00 TL
Tarım Kredi Eski Kaşar Peynir - 134,90 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt - 62,50 TL
AQUA BAMBU TUVALET KAĞIDI - 219,00 TL