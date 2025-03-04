Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan indirimi! İşte fırsat ürünleri
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan indirimi başladı. 4-10 Mart tarihinde geçerli olacak indirimlerle, vatandaşların Ramazan ayında ürünlere daha uygun şekilde ulaşması hedefleniyor. İşte indirime giden fırsat ürünleri...
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, çeşitli marketler indirime gitti. İndirim yapan marketlerin başında ise Tarım Kredi Kooperatif marketleri bulunuyor.
4-10 Mart tarihinde geçerli olacak indirimlerle, vatandaşların ürünlere daha uygun şekilde ulaşması hedefleniyor. indirimli alışveriş yapılabilecek market ve ürünleri sizler için derledik: İşte Tarım Kooperatif Marketlerde indirime giren fırsat ürünleri:
4-10 MART 2205 TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU