Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan indirimi! İşte fırsat ürünleri

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan indirimi başladı. 4-10 Mart tarihinde geçerli olacak indirimlerle, vatandaşların Ramazan ayında ürünlere daha uygun şekilde ulaşması hedefleniyor. İşte indirime giden fırsat ürünleri...

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, çeşitli marketler indirime gitti. İndirim yapan marketlerin başında ise Tarım Kredi Kooperatif marketleri bulunuyor.

4-10 Mart tarihinde geçerli olacak indirimlerle, vatandaşların ürünlere daha uygun şekilde ulaşması hedefleniyor. indirimli alışveriş yapılabilecek market ve ürünleri sizler için derledik: İşte Tarım Kooperatif Marketlerde indirime giren fırsat ürünleri:

4-10 MART 2205 TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Sütaş Beyaz Peynir (900 g) : 179,90 TL

İçim Labne Peynir (3x180 g) : 102,50 TL

Maret Donuk Soslu Dana Döner (200 g) : 119,90 TL

Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri (400 g) : 109,90 TL

Beypiliç / Şenpiliç / Banvit Tavuk Baget (kg) : 94,90 TL

Beypiliç / Şenpiliç / Banvit Tavuk Bonfile (kg) : 194,90 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt (3000 g) : 115,00 TL

Tarım Kredi Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk (300 g) : 149,00 TL

Tarım Kredi Donuk Dana Kıyma (400 g) : 160,00 TL

Tarım Kredi Dondurulmuş Parmak Patates (1000 g) : 52,90 TL

Tarım Kredi Eski Kaşar Peyniri (350 g) : 119,90 TL

Tarım Kredi 0,1 Yağlı Süt (1 L) : 22,90 TL

Tarım Kredi %40 Fındık Parçacıklı Kakaolu Krema (400 g) : 97,90 TL

Tarım Kredi Donuk Sıkma Nar Suyu (1 L) : 79,90 TL

RAMAZAN AYI FIRSAT ÜRÜNLERİ

Pakmaya Ürünleri : %30 İndirim Knorr Çorba ve Bulyon Çeşitleri : %30 İndirim Tat Sıkı Dostlar Ketçap (650 g) & Mayonez (560 g) : 89,00 TL Anadolu Osmancık Pirinç (5 kg) : 225,00 TL Dardanel Ayçiçek Yağlı Ton Balığı (3x75 g) : 169,00 TL Anadolu Ayçiçek Yağı (2 L) : 134,90 TL Tarım Kredi Küp Şeker (405 adet) : 42,00 TL Kızılay Maden Suyu (6'lı paket) : 31,90 TL Çaykur Filiz Çay (1 kg) : 219,50 TL Sarıyer Gül Şerbeti (1 L) : 21,90 TL Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri (2,5 L) : 36,90 TL Tarım Kredi %100 Meyve Suyu Çeşitleri (1 L) : 39,90 TL

Aqua Bambu Kağıt Havlu 3 Katlı (12'li) : 108,90 TL

Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı (40'lı) : 209,90 TL

Aquabor Toz Deterjan (6 kg) : 139,90 TL

Omo Sıvı Deterjan (1690 ml) : 169,90 TL

Bingo Yumuşatıcı (5 L) : 125,00 TL

Mr. Oxy Temizlik Havlusu (100'lü) : 59,90 TL

Elit Sıvı Krem Temizleyici (750 ml) : 29,90 TL

Ülker Bisküvi Çeşitleri : %30 İndirim

BİSKÜVİT ÇEŞİTLERİNDE YÜZDE 30 İNDİRİM

Çaykur Filiz Çay (1 kg) : 219,50 TL Tarım Kredi Küp Şeker (405 adet) : 42,00 TL

Beypiliç / Şenpiliç / Banvit Tavuk Baget (kg) : 94,90 TL Beypiliç / Şenpiliç / Banvit Tavuk Bonfile (kg) : 194,90 TL

SONUÇ:

Ramazan ayında erzak tüketimine önem veren vatandaşların alışveriş yaparken indirimde olan market ürünlerini seçmeleri ekonomilerine ciddi katkı sağlayacaktır.