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 | Emir Yücel

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan indirimi! İşte fırsat ürünleri

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan indirimi başladı. 4-10 Mart tarihinde geçerli olacak indirimlerle, vatandaşların Ramazan ayında ürünlere daha uygun şekilde ulaşması hedefleniyor. İşte indirime giden fırsat ürünleri...

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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan indirimi! İşte fırsat ürünleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 12:38

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, çeşitli marketler indirime gitti. İndirim yapan marketlerin başında ise Tarım Kredi Kooperatif marketleri bulunuyor.

4-10 Mart tarihinde geçerli olacak indirimlerle, vatandaşların ürünlere daha uygun şekilde ulaşması hedefleniyor. indirimli alışveriş yapılabilecek market ve ürünleri sizler için derledik: İşte Tarım Kooperatif Marketlerde indirime giren fırsat ürünleri:

4-10 MART 2205 TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Sütaş Beyaz Peynir (900 g) : 179,90 TL
  • İçim Labne Peynir (3x180 g) : 102,50 TL
  • Maret Donuk Soslu Dana Döner (200 g) : 119,90 TL
  • Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri (400 g) : 109,90 TL
  • Beypiliç / Şenpiliç / Banvit Tavuk Baget (kg) : 94,90 TL
  • Beypiliç / Şenpiliç / Banvit Tavuk Bonfile (kg) : 194,90 TL
  • Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt (3000 g) : 115,00 TL
  • Tarım Kredi Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk (300 g) : 149,00 TL
  • Tarım Kredi Donuk Dana Kıyma (400 g) : 160,00 TL
  • Tarım Kredi Dondurulmuş Parmak Patates (1000 g) : 52,90 TL
  • Tarım Kredi Eski Kaşar Peyniri (350 g) : 119,90 TL
  • Tarım Kredi 0,1 Yağlı Süt (1 L) : 22,90 TL
  • Tarım Kredi %40 Fındık Parçacıklı Kakaolu Krema (400 g) : 97,90 TL
  • Tarım Kredi Donuk Sıkma Nar Suyu (1 L) : 79,90 TL

RAMAZAN AYI FIRSAT ÜRÜNLERİ

  1. Pakmaya Ürünleri : %30 İndirim
  2. Knorr Çorba ve Bulyon Çeşitleri : %30 İndirim
  3. Tat Sıkı Dostlar Ketçap (650 g) & Mayonez (560 g) : 89,00 TL
  4. Anadolu Osmancık Pirinç (5 kg) : 225,00 TL
  5. Dardanel Ayçiçek Yağlı Ton Balığı (3x75 g) : 169,00 TL
  6. Anadolu Ayçiçek Yağı (2 L) : 134,90 TL
  7. Tarım Kredi Küp Şeker (405 adet) : 42,00 TL
  8. Kızılay Maden Suyu (6'lı paket) : 31,90 TL
  9. Çaykur Filiz Çay (1 kg) : 219,50 TL
  10. Sarıyer Gül Şerbeti (1 L) : 21,90 TL
  11. Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri (2,5 L) : 36,90 TL
  12. Tarım Kredi %100 Meyve Suyu Çeşitleri (1 L) : 39,90 TL
  • Aqua Bambu Kağıt Havlu 3 Katlı (12'li) : 108,90 TL
  • Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı (40'lı) : 209,90 TL
  • Aquabor Toz Deterjan (6 kg) : 139,90 TL
  • Omo Sıvı Deterjan (1690 ml) : 169,90 TL
  • Bingo Yumuşatıcı (5 L) : 125,00 TL
  • Mr. Oxy Temizlik Havlusu (100'lü) : 59,90 TL
  • Elit Sıvı Krem Temizleyici (750 ml) : 29,90 TL
  • Ülker Bisküvi Çeşitleri : %30 İndirim

BİSKÜVİT ÇEŞİTLERİNDE YÜZDE 30 İNDİRİM

  1. Çaykur Filiz Çay (1 kg) : 219,50 TL
  2. Tarım Kredi Küp Şeker (405 adet) : 42,00 TL
  1. Beypiliç / Şenpiliç / Banvit Tavuk Baget (kg) : 94,90 TL
  2. Beypiliç / Şenpiliç / Banvit Tavuk Bonfile (kg) : 194,90 TL

SONUÇ:

Ramazan ayında erzak tüketimine önem veren vatandaşların alışveriş yaparken indirimde olan market ürünlerini seçmeleri ekonomilerine ciddi katkı sağlayacaktır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bugün hangi markette indirim var?
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 4-10 Mart tarihinde geçerli olacak indirimler mevcut.
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