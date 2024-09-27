Tarımsal destekleme ödemeleri bugün üreticilerin hesaplarına geçecek

27 Eylül 2024 13:06 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 13:08

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal destekleme ödemelerinin 27 Eylül Cuma (bugün) üreticilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

Tarımsal destekleme ödemesi kapsamında toplamda 1 milyar 962 milyon 141 bin liranın hesaplara aktaracaklarını belirten Bakan Yumaklı, çiftçilere destek için verilen ödemelerle ilişkin paylaşımda bulundu.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürmek ve ülke tarımının gelişimine katkıda bulunmak için Tarım ve Orman Bakanlığı​ tarafından hayata geçirilen tarımsal destekleme ödemeleri 27 Eylül Cuma (bugün) hesaplara aktarılacak.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ SEKTÖRLERE GÖRE NASIL DAĞILIM GÖSTERİYOR?

Çiftçilere destek için verilen ödemelerle ilişkin paylaşımda bulunan İbrahim Yumaklı​, çiğ süt için 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 lira, bitkisel ürün sigortası için 600 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 110 milyon 424 bin 58 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 86 milyon 872 bin 475 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 14 milyon 442 bin 653 lira, sertifikalı tohum kullanımı için 1 milyon 292 bin 825 lira, hayvan gen kaynakları için de 170 bin 880 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi destek ödemelerini sorgulamak isteyen vatandaşlar, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olarak e-Devlet üzerinden ödemelerini sorgulayabilir.