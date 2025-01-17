Tariş Zeytinyağı alım fiyatları belli olduğu iddia edildi! 2025 yemeklik zeytinyağı fiyatları ne kadar oldu?

17 Ocak 2025 13:09 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 13:55

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi tarafından 2024-2025 yılı zeytinyağı alım fiyatlarının belli olduğu iddia edildi. Ortaya çıkan iddiaların ardından vatandaşlar yemeklik zeytinyağı fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. 0,3 asit yemeklik zeytinyağının litre başı fiyatının geçen yıla göre 70 TL düştüğü iddia edildi.

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Binlerce zeytin üreticisinin merakla beklediği 2024-2025 yılı zeytinyağı alım fiyatlarının Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi tarafından ocak​ ayında açıklanması bekleniyor.

Ocak ayına girilmesiyle birlikte henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak iddialara göre fiyatların ne kadar olacağı belli oldu.

Vatandaşlar tarafından 2025​ Tariş zeytinyağı alım fiyatları merak ediliyor.

TARİŞ ZEYTİNYAĞI ALIM FİYATLARI 2025

İddialara göre 0,3 dizeme kadar olan yemeklik zeytinyağının fiyatı 225 TL olacak.

2023-2024 yılında bu fiyat 295 TL olarak açıklanmıştı. Yemeklik zeytinyağı fiyatlarında bu yıl yüzde 20 ila 30 arasında düşüşün yaşanacağı tahmin ediliyor.

İddialara göre 2025 Tariş zeytinyağı fiyatları şöyle olacak:

0,3 dizeme kadar olan yemeklik zeytinyağı: 225 TL

0,5 dizeme kadar olan yemeklik zeytinyağı: 205 TL

0,8 dizeme kadar olan yemeklik zeytinyağı: 195 TL

1 asit oranına sahip yemeklik zeytinyağı: 185 TL

1,5 asit oranına sahip yemeklik zeytinyağı: 180 TL

2 asit oranına sahip yemeklik zeytinyağı: 175 TL

2'den daha yüksek asit oranına sahip rafinajlık zeytinyağı: 83 TL - 144 TL (asit oranına bağlı)

TARİŞ ZEYTİNYAĞI ALIM FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ 2025?

Tariş zeytinyağı alım fiyatlarının bu yıl yaşanan rekolte yüksekliğinden dolayı düşeceği iddia ediliyor

Ancak konuyla ilgili henüz Tariş tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Tariş'in yapacağı açıklamanın ardından 2024-2025 sezonu zeytinyağı alim fiyatları belli olacak.