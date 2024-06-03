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Tarkan'ın 'Kuantum51' adlı yeni albümü 14 Haziran'da yayınlanacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
03 Haziran 2024 20:57 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:20
Tarkan&#039;ın &#039;Kuantum51&#039; adlı yeni albümü 14 Haziran&#039;da yayınlanacak

Tarkan'dan yeni albüm müjdesi! "Kuantum51" adlı albümü 14 Haziran'da dinleyicilerle buluşuyor. İşte detaylar...

Tarkan, merakla beklenen yeni albümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

X platformunda yaptığı duyuruda, yeni albümünün adının 'Kuantum51' olacağını açıklayan ünlü yıldız, albüm için tarih de verdi.

Tarkan'ın 'Kuantum51' adlı yeni albümü 14 Haziran'da yayınlanacak - 1. Resim

TARKAN'IN YENİ ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Sanatçı, en son "Geççek" ve "Son Durak" gibi hit şarkılarıyla dinleyicilerini heyecanlandırmıştı.

Bugün ise, "Kuantum51" adlı albümünün 14 Haziran'da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Tarkan, son paylaşımında dinleyicilerinin merakını gidererek, yeni albümünün çıkış tarihini resmen duyurdu.

Hayranlar, bu albümle birlikte Tarkan'ın müzik dünyasında yeni bir sayfa açmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Kaynak: TGRT Haber
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