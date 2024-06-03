Tarkan'ın 'Kuantum51' adlı yeni albümü 14 Haziran'da yayınlanacak

03 Haziran 2024 20:57 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:20

Tarkan, merakla beklenen yeni albümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

X platformunda yaptığı duyuruda, yeni albümünün adının 'Kuantum51' olacağını açıklayan ünlü yıldız, albüm için tarih de verdi.

TARKAN'IN YENİ ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Sanatçı, en son "Geççek" ve "Son Durak" gibi hit şarkılarıyla dinleyicilerini heyecanlandırmıştı.

Bugün ise, "Kuantum51" adlı albümünün 14 Haziran'da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Tarkan, son paylaşımında dinleyicilerinin merakını gidererek, yeni albümünün çıkış tarihini resmen duyurdu.

Hayranlar, bu albümle birlikte Tarkan'ın müzik dünyasında yeni bir sayfa açmasını sabırsızlıkla bekliyor.