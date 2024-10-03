Taş Kağıt Makas 16 Ekim tarihinde düşük reytingler nedeniyle final yapacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ekim 2024 15:29 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:47

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinin final yapacağı iddia edildi. İddiaların ardından Taş Kağıt Makas dizisinin ne zaman, neden final yapacağı merak ediliyor.

Dizilerin yeni sezonunun başlamasının ardından final iddiaları gündeme geldi. Kör Nokta dizisinin ardından Taş Kağıt Makas'ın da final yapacağı iddia edildi. İzleyiciler tarafından Taş Kağıt Makas dizisinin ne zaman, neden final yapacağı merak ediliyor. TAŞ KAĞIT MAKAS FİNAL Mİ YAPACAK, NEDEN? Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinin final yapacağı iddia edildi. Dizinin ikinci sezonunun reytinglerinin düşük olması ve artan maliyetler nedeniyle final kararı aldığı belirtildi. TAŞ KAĞIT MAKAS NE ZAMAN FİNAL YAPACAK? Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taş Kağıt Makas dizisi 16 Ekim 2024 Çarşamba günü yayınlanacak 19. bölümünün ardından final yapacak. Dizinin en son 17. bölümü 2 Ekim Çarşamba günü yayınlandı. TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI KİM? Taş Kağıt Makas dizisinin oyuncu kadrosu şöyle: Ekin Koç (Umut)

Serra Arıtürk (Alev)

Ozan Güven (Harun)

Burak Yörük (Fecir)

Yüsra Geyik (Rüya)

Hande Doğandemir (Güneş)

Mustafa Konak (Adem)

Eylem Yıldız (Gülizar)

Buse Sezen (Elif)

Berk Bakioğlu (Arhan)

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