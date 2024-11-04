TAT Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Memiş'in cenaze töreninin nerede yapılacağı netleşti

04 Kasım 2024 11:49 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:50

Tat Bakliyat'ın kurucusu ve Tat Şirketler Grubunun sahibi Şerafettin Memiş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Şerafettin Memiş’in cenaze töreni araştırılıyor.

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Tat Gıda tarafından yapılan açıklamada; “Tat Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Memiş vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

ŞERAFETTİN MEMİŞ’İN CENAZE TÖRENİ NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Memiş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Memiş için bugün öğle saatlerinde Mersin Muğdat Camisi'nde cenaze töreni yapılacağı öğrenildi.

ŞERAFETTİN MEMİŞ KİMDİR?

1960 yılında Muş’ta dünyaya gelen Şerafettin Memiş, iş hayatında 1977 yılında gıda ticaretiyle adım attı.

1989 yılında Mersin’de bakliyat ve hububat sektöründe faaliyete başlayan Memiş, ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan, gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’ni 1991 yılında, Tat Bakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni de 1994‘te kurdu.

Gıda ve bakliyat sektöründe 46 yıl deneyimi olan Şerafettin Memiş, evli ve beş çocuk babasıdır.