TAY Group gençlere yuva, geleceğe umut oldu

2017 yılında okul binasını yeniden inşa ederek eğitime kazandıran TAY Group, şimdi de yaklaşık 270 öğrenci kapasiteli yeni yurt binasıyla, çoğu İstanbul dışından ve şehrin en uzak ilçelerinden gelen gençlere sıcak bir yuva sunuyor.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için inşa edilen yeni yurt binası törenle hizmete açıldı. 6 Mart 2026 tarihinde temeli atılan ve yaklaşık altı ayda tamamlanan yurdun açılışına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, TAY Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı M. Mesut Toprak, vakıf mütevellileri ve okulun mezunları katıldı. Törende öğrenciler adına Ahmet Fevzi Eravcı’nın ardından M. Mesut Toprak, İstanbul Valisi Davut Gül ve N. Bilal Erdoğan birer konuşma yaptı.

Öncelikli olarak İstanbul dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen yurt, İstanbul’un uzak ilçelerinde yaşayan öğrencilere de kapılarını açtı. Yarıdan fazlası şehir dışından gelen öğrencilerden oluşan yaklaşık 270 gence sıcak ve güvenli bir yuva sunan yurt, onların eğitim hayatlarını daha iyi koşullarda sürdürmelerine imkân sağlayacak.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan yurt, öğrencilerin yalnızca barınma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp akademik ve sosyal gelişimlerini de destekleyecek şekilde tasarlandı. Geniş bir bahçeye de sahip yerleşkede dört ve altı kişilik öğrenci odalarının yanı sıra engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan odalar, etüt ve bilgisayar odaları, kantin, revir, mescit, belletmen odaları, kütüphane ve dinlenme alanları bulunuyor. Engelsiz erişime uygun olarak tasarlanan yapı, öğrencilere güvenli ve konforlu bir yaşam ortamı sunuyor.

Balat’ın tarihi dokusuna uyumlu mimari

İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’ta, Haliç’e hâkim bir konumda inşa edilen yurt binası, bölgenin özgün mimari dokusuyla uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Geleneksel İstanbul evlerinin cumbalı cephelerinden ve kırma çatılarından ilham alınan projede, modern yapı teknolojileriyle tarihi çevreyi buluşturan bir mimari anlayış benimsendi. Betonarme ve hafif çelik sistemin birlikte kullanıldığı yerleşkede, dört bloğun ortasında yaklaşık 500 metrekarelik bir bahçe oluşturuldu. Peyzaj düzenlemesi ve dinlenme alanlarıyla öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sağlayan yurt, okul binasına doğrudan bağlantısıyla da günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

M. Mesut Toprak: “Hedef koyduk, başardık”

TAY Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı M. Mesut Toprak, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “6 Mart’ta temel attık, altı ay sonra bina ayaktaydı. Hedef koyduk, hamdolsun başardık. Bu okulun çocuklarının çoğu İstanbul dışından, kalanların önemli bir kısmı şehrin en uzak ilçelerinden geliyor. Artık okullarının yanı başında kalacaklar. 2017’de okulunu yaptık, bugün yurdunu yaptık. Biz bunu yatırım diye yapmadık; bu ülkede kazandık, bu ülkenin çocuklarına borcumuzu ödüyoruz. Desteklerini esirgemeyen İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül’e, Fatih Belediye Başkanımız Sayın Ergün Turan’a ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bilal Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

TAY Group’un eğitime katkıları devam ediyor

1951’de eğitime başlayan, Türkiye’nin ilk imam hatip lisesi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da mezun olduğu İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2017 yılında TAY Group tarafından yeniden inşa edilerek eğitim hayatına kazandırıldı. Yeni yurt yerleşkesiyle birlikte öğrencilerine daha kapsamlı bir eğitim ve yaşam ortamı sunmaya başlayan okul, TAY Group’un eğitime yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarının önemli örneklerinden birini oluşturuyor.